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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:20

Просмотров: 1036

Несколько микрорайонов Актау остались без горячей воды и отопления

В 13 микрорайоне и частично в 14 и 15 микрорайонах Актау сегодня, 18 января, утром отключили горячую воду и отопление. В коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, что возобновление подачи планируется в 19.00 - 20.00 часов.

фото с сайта 7dach.ru
Жалобы на отсутствие тепла начали поступать в телеграм-чат Акимата Мангистауской области c раннего утра.

Люди жалуются на отсутствие отопления в 13, 14 и 15 микрорайонах. В пресс-службе «КЖСА» сообщили об аварии на трубопроводе и даже выслали видео ее устранения.



«В связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях по вашему адресу временное ограничение, ориентировочно до 20:00 часов», - сообщили в службе.


В настоящее время, говорят в пресс-службе «КЖСА» ремонтные работы окончены, всем обслуживающим КСК будет передана телефонограмма на открытие тепловых узлов.



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Комментарии ( 1 )

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 awa1314133 (Посетители) Сегодня, 16:17
Тринадцатый микрорайон- это самый проклятый микрорайон. Все самое плохое происходит только здесь: отключение электричества постоянно-вокруг нас все микрорайоны светятся, а у нас нет, все лето сидели без горячей воды, уже этой зимой несколько раз отключали горячую воду и отопление, несклько раз отключали питьевую и техническую воду Это происходит каждую неделю!!!
 
 

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