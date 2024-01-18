Несколько микрорайонов Актау остались без горячей воды и отопления







«В связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях по вашему адресу временное ограничение, ориентировочно до 20:00 часов», - сообщили в службе.

Жалобы на отсутствие тепла начали поступать в телеграм-чат Акимата Мангистауской области c раннего утра.Люди жалуются на отсутствие отопления в 13, 14 и 15 микрорайонах. В пресс-службе «КЖСА» сообщили об аварии на трубопроводе и даже выслали видео ее устранения.В настоящее время, говорят в пресс-службе «КЖСА» ремонтные работы окончены, всем обслуживающим КСК будет передана телефонограмма на открытие тепловых узлов.