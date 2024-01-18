Мнение жителей Актау о декларировании доходов и имущества простых граждан





Закон о всеобщем декларировании с начала года коснулся всех индивидуальных предпринимателей, руководителей и учредителей организаций, а также их супругов.В прошлые годы налоговая контролировала доходы только госслужащих и сотрудников квазигосударственного сектора. Уже со следующего года отчет о своих финансах и имуществе должны будут сдавать и простые люди, в том числе пенсионеры, домохозяйки и студенты.По словам властей, новый закон в первую очередь поможет в борьбе с коррупцией, и, если с госслужащими и предпринимателями все ясно, то зачем государству следить за доходами рядовых жителей страны?Мы решили узнать у жителей Актау, как они относятся к нововведению, и считают ли они контроль за доходами обычных граждан необходимым?