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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:55

Просмотров: 1195

Мнение жителей Актау о декларировании доходов и имущества простых граждан

В этом году жители Актау столкнулись с неудобством оплаты товаров в торговых точках города. Как оказалось, не все предприниматели, которых с начала этого года коснулся закон о декларировании доходов, были готовы к подобному нововведению. Но впереди следующий этап - с 2025 года отчеты о своем имуществе и финансах будут сдавать и рядовые граждане Казахстана.

Иллюстративное фото Lada.kz
Закон о всеобщем декларировании с начала года коснулся всех индивидуальных предпринимателей, руководителей и учредителей организаций, а также их супругов.

В прошлые годы налоговая контролировала доходы только госслужащих и сотрудников квазигосударственного сектора. Уже со следующего года отчет о своих финансах и имуществе должны будут сдавать и простые люди, в том числе пенсионеры, домохозяйки и студенты.

По словам властей, новый закон в первую очередь поможет в борьбе с коррупцией, и, если с госслужащими и предпринимателями все ясно, то зачем государству следить за доходами рядовых жителей страны?

Мы решили узнать у жителей Актау, как они относятся к нововведению, и считают ли они контроль за доходами обычных граждан необходимым?





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Комментарии ( 3 )

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 Darkman (Посетители) Сегодня, 16:38
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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 16:38
ОДН >300% от показаний приборов учёта, микробизнес в "коленно-локтевое положение", теперь ещё и население обязали декларировать кто и сколько носков и трусов себе купил. А завтра что?
 
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  • Дизель
  • OpenSuser
  • Космос
 spamregg (Посетители) Сегодня, 16:30
Да это никак не поможет победить корупцию. Там схемы то другие. Деньги с бюджета уходят. Закупы по завышыным ценам и еще куча вариантов.
Это закон просто чтоб простой народ ободрать до нитки. Задавить людей не только завышеными ценами на все.
Оказываеться раньше было хорошо, а мы думали плохо
 
 

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