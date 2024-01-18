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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 1290

Жители Актау возмущены начислениями на общедомовые нужды

Начисления, за так называемый ОДН, вызвал шквал недовольства среди жителей Актау. Разница между показателями приборов учета и фактически потраченной водой в некоторых домах была настолько огромной, что суммы в квитанциях за воду значительно возросли. В пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы» разъяснили, откуда берутся данные и почему в разных микрорайонах и домах они могут отличаться.

фото с сайта rgmedia.kz
В чат акимата Мангистауской области поступило заявление от жителей 5 микрорайона. Они попросили объяснить, как начисляется строка ОДН (общедомовые нужды, прим. автора).

«В связи с выпуском единого платежного документа в данных жировках нет пункта ОДН, а ранее он там был. Его убрали и больше платить не нужно? Или он всё-таки есть? Тогда как он начисляется?» - спрашивают жильцы.


Жители Актау возмущены начислениями на общедомовые нужды



В ГКП «КЖСА» подготовили развернутый ответ, где первым пунктом обозначили, что самого понятия ОДН нет ни в одном нормативно-правовом акте. Зато есть такая статья расходов, как «Разница», которая и предъявляется согласно показаниям приборов.

«Начисление за потребленные ресурсы производится в программе услугодателя, т.е. ТОО «МАЭК» в соответствии с Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению от 26 сентября 2011 года № 354. В нормативно-правовых актах понятия ОДН нет, есть понятие «Разница», которая и предъявляется согласно показаний приборов», - говорится в сообщении пресс-службы.


Далее пресс-службой приводятся статьи из закона «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» от 26 сентября 2011 года № 354 "Об утверждении Методики расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению" и Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 июля 2019 года № 592. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19167.

«Разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматами областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона, подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума) пропорционально объемам потребленной воды», - сообщают в компании.


Так, при 100 %-ном наличии индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомового прибора учета – оплата производится по показаниям индивидуальных приборов учета.

При 100 %-ном наличии индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета – по показаниям индивидуальных приборов учета. Разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума), пропорционально объемам потребленной воды.

Объем сточных вод потребителей, присоединенных к системе водоотведения населенного пункта, принимается равным объему отпущенной воды.

Что касается отсутствия графы «Разница» в новом виде жировок, то здесь, говорят в компании, в настоящее время ведутся переговоры по корректировки категорий услуг в едином платежном документе.

«В феврале ТОО «Мангистау ЕРЦ» добавит наименование поставщиков по всем категориям услуг, откорректирует наименование услуг в квитанции с разбивкой тарифов по обслуживающим организациям», - сообщили в пресс-службе.



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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:52
Darkman, У них принцип такой - Мы вам подали в дом столько то ресурсов а куда вы их дели в доме это ваши проблемы. На общедомовые нужны или украл кто-то из жителей им пофигу. Платите. Разбираться им лень в этом и не выгодно. Проще распределить на всех.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 16:37
Почему мы должны платить разницу? Я покупал водомер, чтобы оплачивать воду по нему. Если вы плюсуете еще и еще, то в чем его смысл тогда? Давайте откажемся от всех водомеров и будем делить одинаковую сумму по воде на каждого жителя дома.
Теперь объясните господа юристы. Если я не буду олачивать разницу и мне будут набегать суммы, имею ли я право судиться с услугодателем и его позицией? Или это приняли как закон и закрепили в конституции?
 
 

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