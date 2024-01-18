Жители Актау возмущены начислениями на общедомовые нужды

«В связи с выпуском единого платежного документа в данных жировках нет пункта ОДН, а ранее он там был. Его убрали и больше платить не нужно? Или он всё-таки есть? Тогда как он начисляется?» - спрашивают жильцы.



«Начисление за потребленные ресурсы производится в программе услугодателя, т.е. ТОО «МАЭК» в соответствии с Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению от 26 сентября 2011 года № 354. В нормативно-правовых актах понятия ОДН нет, есть понятие «Разница», которая и предъявляется согласно показаний приборов», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, утвержденным акиматами областей, городов республиканского значения, столицы в соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона, подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума) пропорционально объемам потребленной воды», - сообщают в компании.



«В феврале ТОО «Мангистау ЕРЦ» добавит наименование поставщиков по всем категориям услуг, откорректирует наименование услуг в квитанции с разбивкой тарифов по обслуживающим организациям», - сообщили в пресс-службе.

В чат акимата Мангистауской области поступило заявление от жителей 5 микрорайона. Они попросили объяснить, как начисляется строка ОДН (общедомовые нужды, прим. автора).В ГКП «КЖСА» подготовили развернутый ответ, где первым пунктом обозначили, что самого понятия ОДН нет ни в одном нормативно-правовом акте. Зато есть такая статья расходов, как «Разница», которая и предъявляется согласно показаниям приборов.Далее пресс-службой приводятся статьи из закона «О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» от 26 сентября 2011 года № 354 "Об утверждении Методики расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению" и Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 31 июля 2019 года № 592. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 августа 2019 года № 19167.Так, при 100 %-ном наличии индивидуальных приборов учета и отсутствии общедомового прибора учета – оплата производится по показаниям индивидуальных приборов учета.При 100 %-ном наличии индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета – по показаниям индивидуальных приборов учета. Разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума), пропорционально объемам потребленной воды.Объем сточных вод потребителей, присоединенных к системе водоотведения населенного пункта, принимается равным объему отпущенной воды.Что касается отсутствия графы «Разница» в новом виде жировок, то здесь, говорят в компании, в настоящее время ведутся переговоры по корректировки категорий услуг в едином платежном документе.