Должны ли жители квартир нижних этажей в домах Актау платить за лифт

- Жители выбирают учреждение, обслуживающее лифт, основываясь на предоставлении качественных услуг. Каждый вопрос, связанный с жильем, непосредственно затрагивает вопрос прозрачности работы КСК и ОСИ. Городская жилищная инспекция осуществляет контроль, используя проверочный лист, для оценки работы обслуживающих компаний по каждому критерию. Также жители могут воспользоваться государственной программой «Қайтарымды қаражат» (возвратные средства), взяв кредит под 0,1 % годовых на срок до семи лет для проведения капитального ремонта общего имущества в жилом доме, включая не только лифт, но и лестницы, крышу, фасад, балконы и инженерные сети в подвалах. Однако для этого требуется согласие всех проживающих в доме жителей. Поэтому необходимо подробно разъяснить каждый аспект жителям. Руководители учреждений, обслуживающих лифты, должны тесно взаимодействовать с учреждениями, обслуживающими жилье, и населением, - пояснил глава города Улугбек Тналиев.

- Не достаточно просто купить и установить лифт, он также должен обеспечивать безопасность жителей. Необходимо, чтобы его обслуживали высококвалифицированные специалисты. Что касается оплаты, общее имущество(лифт) принадлежит всем жильцам, проживающим в этом доме. Поэтому ответственность за оплату, за его техническое обслуживание лежит на всех жильцах дома, - сказал Тилеп Баймагамбетов.

В городской администрации обсудили вопросы содержания лифтов.В акимате рассказали, что в городе функционируют 1382 лифта. Из них 1084 расположены в многоквартирных жилых домах. Также по городу действуют 12 учреждений, которые занимаются обслуживанием лифтового оборудования.Он подчеркнул, что только 278 из 1084 лифтов в многоквартирных жилых домах находятся на балансе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.В то же время, по утверждению руководителей компаний, обслуживающих лифты, они сталкиваются с проблемой, когда жители квартир на нижних этажах жилого дома отказываются платить за обслуживание лифта, а из жильцов верхних этажей платят только несколько человек. Это создает препятствие для полноценного проведения работ по техническому обслуживанию и содержанию лифта.Председатель объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Қамқор қауымдастығы» Тилеп Баймагамбетов отметил, что оплата за содержание общего имущества жилья должна быть произведена всеми жителями в обязательном порядке.