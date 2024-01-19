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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:51

Просмотров: 1879

Должны ли жители квартир нижних этажей в домах Актау платить за лифт

Руководители компаний, обслуживающих лифты в жилых домах города, отмечают, что жители квартир на нижних этажах не платят за пользование лифтом. Это создает препятствие для полноценного проведения работ по техническому обслуживанию и содержанию лифта. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В городской администрации обсудили вопросы содержания лифтов.

В акимате рассказали, что в городе функционируют 1382 лифта. Из них 1084 расположены в многоквартирных жилых домах. Также по городу действуют 12 учреждений, которые занимаются обслуживанием лифтового оборудования.

- Жители выбирают учреждение, обслуживающее лифт, основываясь на предоставлении качественных услуг. Каждый вопрос, связанный с жильем, непосредственно затрагивает вопрос прозрачности работы КСК и ОСИ. Городская жилищная инспекция осуществляет контроль, используя проверочный лист, для оценки работы обслуживающих компаний по каждому критерию. Также жители могут воспользоваться государственной программой «Қайтарымды қаражат» (возвратные средства), взяв кредит под 0,1 % годовых на срок до семи лет для проведения капитального ремонта общего имущества в жилом доме, включая не только лифт, но и лестницы, крышу, фасад, балконы и инженерные сети в подвалах. Однако для этого требуется согласие всех проживающих в доме жителей. Поэтому необходимо подробно разъяснить каждый аспект жителям. Руководители учреждений, обслуживающих лифты, должны тесно взаимодействовать с учреждениями, обслуживающими жилье, и населением, - пояснил глава города Улугбек Тналиев.


Он подчеркнул, что только 278 из 1084 лифтов в многоквартирных жилых домах находятся на балансе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

В то же время, по утверждению руководителей компаний, обслуживающих лифты, они сталкиваются с проблемой, когда жители квартир на нижних этажах жилого дома отказываются платить за обслуживание лифта, а из жильцов верхних этажей платят только несколько человек. Это создает препятствие для полноценного проведения работ по техническому обслуживанию и содержанию лифта.

Председатель объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Қамқор қауымдастығы» Тилеп Баймагамбетов отметил, что оплата за содержание общего имущества жилья должна быть произведена всеми жителями в обязательном порядке.

- Не достаточно просто купить и установить лифт, он также должен обеспечивать безопасность жителей. Необходимо, чтобы его обслуживали высококвалифицированные специалисты. Что касается оплаты, общее имущество(лифт) принадлежит всем жильцам, проживающим в этом доме. Поэтому ответственность за оплату, за его техническое обслуживание лежит на всех жильцах дома, - сказал Тилеп Баймагамбетов.



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Комментарии ( 4 )

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fotooleg (Посетители) Сегодня, 13:59
Почему я должен платить за то, чем не пользуюсь? При этом видя как жители верхних этажей, пользующиеся лифтом по карточкам, "экономят". Про трубы в подвале. Очень хорошо. Не платите. И сидите без воды. Про крыши спорный вопрос. У вас крыша и протечка, у нас подвал, тараканы и мыши. Только протечки у вас редко, а тараканы постоянно. Вам тараканов подкинуть? И как известно всё течёт вниз.
 
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  • Adai11
 808 (Посетители) Сегодня, 13:17
Почему первый этаж должен платить, какой разумный аргумент?! Я не понял что-то!
Если услугой не пользуешься, за что платить то?!
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:30
Всё что в доме является общедомовым имуществом. Жители 1х этажей такие умные до тех пор пока им что-то не понадобиться. Типа доводчик поменять потому что дверь стучит, или домофон установить потому-что алкаши ссут им под дверь, или клопов в подвале потравить потому что они лезут к ним в квартиру. Перечислять можно много.
Каждый сам за себя тут не катит! Имущество общее и платят все за всё без всяких исключений!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 11:23
ну давайте жители нижних этажей не будут за ремонт крыш платить, а жители верхних - за ремонт труб в подвале. Ну бред... На всех жителей не зависимо от этажа должны ложиться расходы одинаково. ИМХО.

всё вижу
 
 

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