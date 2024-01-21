Детская площадка в Актау «рассыпается» спустя месяц после установки

Жители 11 микрорайона пожаловались, что на детской площадке у дома №21 уже отслоилось и начало крошиться покрытие. Одна детская карусель уже исчезла, вторая сломалась. Сама горка не скользкая, потому что сделана, по словам горожан, из "странного" материала - это тормозит катание ребенка. К тому же, она слегка накренилась.Люди возмущены, почему акимат принял данный объект и понесет ли ответственность компания, установившая элементы на игровой площадке.В отделе ЖКХ сообщили, что эта компания в конце прошлого года закупала элементы для площадки в Актау. Поставщики оказались недобросовестными.Теперь же компания взяла на себя обязательство полностью восстановить детскую площадку.В настоящее время ожидается поставка нового детского комплекса. Также будет постелено новое покрытие.