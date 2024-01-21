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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:38

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Детская площадка в Актау «рассыпается» спустя месяц после установки

В 11 микрорайоне установили новый детский игровой комплекс, но его элементы приходят в негодность.

Фото жителей дома №21 в 11 микрорайоне
Жители 11 микрорайона пожаловались, что на детской площадке у дома №21 уже отслоилось и начало крошиться покрытие. Одна детская карусель уже исчезла, вторая сломалась. Сама горка не скользкая, потому что сделана, по словам горожан, из "странного" материала - это тормозит катание ребенка. К тому же, она слегка накренилась.

Детская площадка в Актау «рассыпается» спустя месяц после установки


Люди возмущены, почему акимат принял данный объект и понесет ли ответственность компания, установившая элементы на игровой площадке.

Детская площадка в Актау «рассыпается» спустя месяц после установки


В отделе ЖКХ сообщили, что эта компания в конце прошлого года закупала элементы для площадки в Актау. Поставщики оказались недобросовестными.

Теперь же компания взяла на себя обязательство полностью восстановить детскую площадку.

В настоящее время ожидается поставка нового детского комплекса. Также будет постелено новое покрытие.

Детская площадка в Актау «рассыпается» спустя месяц после установки



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