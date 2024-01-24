Когда трасса Актау-Бейнеу станет платной

Фото из архива «Лады»
До конца текущего года планируется поэтапное внедрение платных автомобильных дорог II и III технической категорий на территории нашей страны, в том числе на участке Актау-Бейнеу (454 км).
Плата за проезд по автомобильным дорогам (участкам) вводится при выполнении условия повышенного качества проезда с обеспечением высокой, безопасной скорости движения транспорта на всем их протяжении.
В этой связи Обществом запланировано проведение весеннего осмотра участка Актау-Бейнеу на предмет обеспечения нормативного соответствия, по итогам чего будет принято окончательное решение о возможности внедрения платности.
Напомним, ранее в головном офисе АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили, что в текущем году планируется второй этап платности на четырех участках II и III технических категорий общей протяженностью 1,3 тыс. км. Платными станут дороги Актау-Бейнеу, Костанай-Троицк, Актобе-Оренбург и Кызылорда-гр. Актюбинской области.
Плата за проезд по автомобильным дорогам (участкам) вводится при выполнении условия повышенного качества проезда с обеспечением высокой, безопасной скорости движения транспорта на всем их протяжении.
В этой связи Обществом запланировано проведение весеннего осмотра участка Актау-Бейнеу на предмет обеспечения нормативного соответствия, по итогам чего будет принято окончательное решение о возможности внедрения платности.
Напомним, ранее в головном офисе АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили, что в текущем году планируется второй этап платности на четырех участках II и III технических категорий общей протяженностью 1,3 тыс. км. Платными станут дороги Актау-Бейнеу, Костанай-Троицк, Актобе-Оренбург и Кызылорда-гр. Актюбинской области.
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