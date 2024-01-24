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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 14:11

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Когда трасса Актау-Бейнеу станет платной

В мангистауском областном филиале «КазАвтоЖол» разъяснили, что вводить тарифы на поездки по трассе Актау-Бейнеу пока не собираются. Там отметили, что перед внедрением тарифов на проезд необходим тщательный осмотр трассы на условия повышенного качества.

Фото из архива «Лады»
До конца текущего года планируется поэтапное внедрение платных автомобильных дорог II и III технической категорий на территории нашей страны, в том числе на участке Актау-Бейнеу (454 км).

Плата за проезд по автомобильным дорогам (участкам) вводится при выполнении условия повышенного качества проезда с обеспечением высокой, безопасной скорости движения транспорта на всем их протяжении.

В этой связи Обществом запланировано проведение весеннего осмотра участка Актау-Бейнеу на предмет обеспечения нормативного соответствия, по итогам чего будет принято окончательное решение о возможности внедрения платности.

Напомним, ранее в головном офисе АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили, что в текущем году планируется второй этап платности на четырех участках II и III технических категорий общей протяженностью 1,3 тыс. км. Платными станут дороги Актау-Бейнеу, Костанай-Троицк, Актобе-Оренбург и Кызылорда-гр. Актюбинской области.



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