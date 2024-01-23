В посёлке Курык группа подростков избила несовершеннолетнего парня с инвалидностью

«Я не знаю, возможно, это одни и те же люди. По тому эпизоду так и не были наказаны виновные. Разбирательства продолжаются. И вот новое нападение. Оно произошло в субботу, 20 сентября, около 06:30 часов. Сын с другом стояли у местного магазина, а эти пацаны, их было, по словам сына, где-то 8-10 человек, стали его избивать. Подозреваемые лица известны, их личности установлены. Однако, уголовное дело до сих пор не возбуждено, полиция и прокуратура района бездействует. На подозреваемых составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Судебно-медицинская экспертиза ещё не назначена. Мы хотим справедливости и безопасности», - говорят родители пострадавшего мальчика.

По словам матери, в сентябре прошлого года Мирамбека уже избивали группа ребят. Тогда после полученных травм у подростка начались судорожные припадки, ему поставили диагноз «Эпилепсия 2 степени» и присвоили третью группу инвалидности.В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области рассказали, что уже знают о данном инциденте и готовят ответ по принятым мерам.