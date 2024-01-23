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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:11

Просмотров: 643

В посёлке Курык группа подростков избила несовершеннолетнего парня с инвалидностью

В посёлке Курык Мангистауской области группа из 8 подростков напала на несовершеннолетнего Мирамбека Рахымберди 2009 года рождения. Сейчас пострадавший находился в больнице. Его родители требуют наказать виновных, заявляя, что это не первое массовое нападение на их ребенка.

Фото предоставлено родителями пострадавшего
По словам матери, в сентябре прошлого года Мирамбека уже избивали группа ребят. Тогда после полученных травм у подростка начались судорожные припадки, ему поставили диагноз «Эпилепсия 2 степени» и присвоили третью группу инвалидности.

«Я не знаю, возможно, это одни и те же люди. По тому эпизоду так и не были наказаны виновные. Разбирательства продолжаются. И вот новое нападение. Оно произошло в субботу, 20 сентября, около 06:30 часов. Сын с другом стояли у местного магазина, а эти пацаны, их было, по словам сына, где-то 8-10 человек, стали его избивать. Подозреваемые лица известны, их личности установлены. Однако, уголовное дело до сих пор не возбуждено, полиция и прокуратура района бездействует. На подозреваемых составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Судебно-медицинская экспертиза ещё не назначена. Мы хотим справедливости и безопасности», - говорят родители пострадавшего мальчика.


В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области рассказали, что уже знают о данном инциденте и готовят ответ по принятым мерам.



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В поселке Курык группа подростков избила несовершеннолетнего парня с инвалидностью


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Комментарии ( 1 )

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 User_446 (Посетители) Сегодня, 18:29
В мои годы, нам было не комильфо издеваться над сверстниками, у которых были проблемы со здоровьем(хоть я и теперь признаю, что «издеваться» вообще не является человеческим занятием). А теперь нынешняя молодежь испортилась из-за моих #ермовых сверстников, который не вбили ремнём в своё чадо - уважение ко всему.
 
 

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