Аким Актау ознакомился со строительством школ в городе

- В городе Актау в рамках национального проекта «Комфортная школа» запланировано строительство восьми школ. Кроме того, через фонд строятся плюс ещё две школы. Основная цель - обеспечить качественное образование детей. Поэтому необходимо обеспечить качественное строительство данных школ и своевременную сдачу социальных объектов. Необходимо также рассмотреть вопрос парковки возле школы, - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Одна из школ, строящихся через «Фонд поддержки инфраструктуры образования», расположена в 19А микрорайоне.Общая площадь образовательного учреждения составляет 3979,84 м2. Рядом со школой планируют построить спортивную площадку.По словам ответственных, школа будет полностью оснащена современным оборудованием, необходимым для учащихся. Аким города Улугбек Тналиев отметил необходимость обеспечения своевременной сдачи данных школ.Вторая школа, строящаяся через «Фонд поддержки инфраструктуры образования», расположена в 18 микрорайоне.