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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:01

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Аким Актау ознакомился со строительством школ в городе

В Актау в рамках нового национального проекта «Комфортная школа» построят 8 школ на 10 600 мест. Строительство 6 из них началось в прошлом году. Также в городе через «Фонд поддержки инфраструктуры образования» строятся две школы на 1200 мест. Аким города Улугбек Тналиев проверил строительные работы данных школ, - сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата Актау
Одна из школ, строящихся через «Фонд поддержки инфраструктуры образования», расположена в 19А микрорайоне.

Аким Актау ознакомился со строительством школ в городе


Общая площадь образовательного учреждения составляет 3979,84 м2. Рядом со школой планируют построить спортивную площадку.

По словам ответственных, школа будет полностью оснащена современным оборудованием, необходимым для учащихся. Аким города Улугбек Тналиев отметил необходимость обеспечения своевременной сдачи данных школ.

- В городе Актау в рамках национального проекта «Комфортная школа» запланировано строительство восьми школ. Кроме того, через фонд строятся плюс ещё две школы. Основная цель - обеспечить качественное образование детей. Поэтому необходимо обеспечить качественное строительство данных школ и своевременную сдачу социальных объектов. Необходимо также рассмотреть вопрос парковки возле школы, - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Вторая школа, строящаяся через «Фонд поддержки инфраструктуры образования», расположена в 18 микрорайоне.

Аким Актау ознакомился со строительством школ в городе



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