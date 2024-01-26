Аким Актау об остановках: предприниматели просто ждут удобной возможности продать пустую землю

- Предпринимателям была дана возможность построить павильоны на остановках, но как мы видим ряд недобросовестных владельцев в течение нескольких лет просто ждут удобной возможности продать пустую землю без остановки, а те, кто построили - захватили 75 процентов площади в коммерцию в ущерб горожанам, поэтому мы слышим критику в наш адрес. Мы поэтапно за счет бюджета будем строить социальные остановки. Будь то остановка с мобильными павильонами или социальная остановка, она не должна доставлять жителям города никаких неудобств. Поручаю выдать уведомление владельцам коммерческих объектов, у которых отсутствуют архитектурно-планировочные задания и эскизы, обязывая их в течение месяца провести корректировку документов и заполнить все пробелы, - сказал глава города.

- На некоторых автобусных остановках с мобильными павильонами не соблюдается необходимое расстояние между передней частью остановки и местом остановки автобуса. Необходимо обеспечить расстояние не менее 1,5 метра, - отметил Асхат Нурмухан, руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.