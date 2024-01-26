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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:14

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Аким Актау об остановках: предприниматели просто ждут удобной возможности продать пустую землю

Предприниматели, которым выдавались земельные участки под автобусную остановку с торговым павильоном, либо не построили на участке ничего, либо захватили больше 75 процентов территории под коммерцию. В связи с этим в акимате планируют заняться строительством автобусных остановок без участия бизнесменов, используя средства из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Иллюстративное фото
Аким Актау Улугбек Тналиев высказался о ситуации с автобусными остановками в городе. По его словам, в 2021 году частным предпринимателям были выданы 43 земельных участка под автобусные остановки, где они могли открыть свои торговые павильоны. Однако большинство из предпринимателей не занимались архитектурно-планировочным заданием и эскизом.

- Предпринимателям была дана возможность построить павильоны на остановках, но как мы видим ряд недобросовестных владельцев в течение нескольких лет просто ждут удобной возможности продать пустую землю без остановки, а те, кто построили - захватили 75 процентов площади в коммерцию в ущерб горожанам, поэтому мы слышим критику в наш адрес. Мы поэтапно за счет бюджета будем строить социальные остановки. Будь то остановка с мобильными павильонами или социальная остановка, она не должна доставлять жителям города никаких неудобств. Поручаю выдать уведомление владельцам коммерческих объектов, у которых отсутствуют архитектурно-планировочные задания и эскизы, обязывая их в течение месяца провести корректировку документов и заполнить все пробелы, - сказал глава города.


Помимо этого, оказалось, что из 258 автобусных остановок в городе, 113 из них – не оборудованы.

- На некоторых автобусных остановках с мобильными павильонами не соблюдается необходимое расстояние между передней частью остановки и местом остановки автобуса. Необходимо обеспечить расстояние не менее 1,5 метра, - отметил Асхат Нурмухан, руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.


Напомним, жалобы горожан на закрытые автобусные остановки стали причиной серьезного разговора между предпринимателями и отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог.



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Комментарии ( 1 )

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Sembay (Посетители) Сегодня, 11:19
Исправить можно, это не целый многоквартирный дом сносить. Аким принципиально должен требовать, если конечно хватить духа, от предпринимателей создание условий жителям!!!
 
 

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