Магазины открыли, а про пассажиров забыли! «Теплые» остановки закрыты в морозы в Актау



«Что это такое? Маленький пятачок проветриваемый оставили, огромная территория под закусочную, а остановка с дверью закрыта. Ключей, естественно, ни у кого нет. Люди должны мерзнуть. Это разве нормально?», - возмущаются горожане.

«На сегодняшний день 23 предпринимателя установили автобусные остановки. Из них 18 остановок функционируют, остальные еще не открылись из-за различных проблем с инфраструктурой. Из 18 остановок на 12 остановках предусмотрены теплые остановки», - рассказали в отделе.

«Специалисты связались со всеми бизнесменами и передали им поручения. Помимо того, что их обязали постоянно держать открытыми для жителей теплые остановки, также предприниматели должны следить за чистотой помещений. Все просьбы услышали. Обещали выполнить», - сообщили в пресс-службе городской администрации.



Жители Актау стали жаловаться на то, что помещения, в которых, как предполагалось, можно будет укрываться от ветра и сильных морозов, закрыты на замок.В пресс-службе акимата города Актау рассказали, что с подобными жалобами обращались и к ним в администрацию. В отделе предпринимательства сообщили, что таких земельных участков, переданных под строительство остановок и бизнеса, в городе 43.Аким города Улугбек Тналиев поручил специалистам отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, и отдела предпринимательства разобраться в ситуации.