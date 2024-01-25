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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 08:48

Просмотров: 1970

Магазины открыли, а про пассажиров забыли! «Теплые» остановки закрыты в морозы в Актау

Жалобы горожан на закрытые автобусные остановки стали причиной серьезного разговора между предпринимателями и отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Помимо торговой точки, предприниматели были обязаны оборудовать обогреваемое зимой и кондиционируемое летом помещение для ожидающих транспорт пассажиров. Однако с приходом холодов выяснилось, что не все бизнесмены выполняют обязательства.

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Жители Актау стали жаловаться на то, что помещения, в которых, как предполагалось, можно будет укрываться от ветра и сильных морозов, закрыты на замок.

«Что это такое? Маленький пятачок проветриваемый оставили, огромная территория под закусочную, а остановка с дверью закрыта. Ключей, естественно, ни у кого нет. Люди должны мерзнуть. Это разве нормально?», - возмущаются горожане.


В пресс-службе акимата города Актау рассказали, что с подобными жалобами обращались и к ним в администрацию. В отделе предпринимательства сообщили, что таких земельных участков, переданных под строительство остановок и бизнеса, в городе 43.

«На сегодняшний день 23 предпринимателя установили автобусные остановки. Из них 18 остановок функционируют, остальные еще не открылись из-за различных проблем с инфраструктурой. Из 18 остановок на 12 остановках предусмотрены теплые остановки», - рассказали в отделе.


Аким города Улугбек Тналиев поручил специалистам отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, и отдела предпринимательства разобраться в ситуации.

«Специалисты связались со всеми бизнесменами и передали им поручения. Помимо того, что их обязали постоянно держать открытыми для жителей теплые остановки, также предприниматели должны следить за чистотой помещений. Все просьбы услышали. Обещали выполнить», - сообщили в пресс-службе городской администрации.



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Комментарии ( 4 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 11:42
Да не холодно. Терпимо
 
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Placida (Посетители) Сегодня, 11:12
Все просьбы услышали. Обещали выполнить

Какая прелесть! Просьбы, пожелания, обещания. А то, что земля городская, остановки городские, для горожан, подзабыли? Какие просьбы? Это требование, которое изначально не было выполнено, т.е. допущено нарушение. Просьбы...
Поклониться бы не забыть..
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 09:43
))) да аким молодец. Акимый новый, проблемы старые)))
 
-1
  • Макс С.
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  • bekenova
  • Космос
  • Кинст
  • Placida
  • Tankushka
 motor (Посетители) Сегодня, 09:38
Аким дал указание специалистам, специалисты бизнесменам, бизнесмены управляющим, те продавцам, а они охранникам. Смотришь уже март на носу. Хорошо быть акимом.
 
 

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