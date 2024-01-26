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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:09

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Жителей Актау обязали выплатить долги перед энергоснабжающей компанией ТОО «AllianceEnergoSnab»

В жировках некоторых жителей появилась графа оплаты электроэнергии филиалу ТОО «NurBarys-Energy». Компания ранее называлась ТОО «AllianceEnergoSnab» и с января 2019 года по декабрь 2021 года занималась энергоснабжением города. Как оказалось, не все жители города выплатили долги перед организацией. Об этом рассказали в самом предприятии.

Иллюстративное фото
Жители Актау пожаловались на наличие в жировках новой графы – оплата за потребление электроэнергии филиалу ТОО «NurBarys-Energy» - бывшему ТОО «AllianceEnergoSnab». В организации рассказали, по какой причине горожане должны оплачивать счета за электроэнергию этому предприятию.

- Если у вас в жировках есть данная графа, значит, у потребителя осталась задолженность на декабрь 2021 года. У кого задолженности перед ТОО «AllianceEnergoSnab» нет – у тех и графы в жировках такой нет, - пояснили в филиале.




Напомним, ранее сообщалось, что ТОО «AllianceEnergoSnab» меняет название и продолжит деятельность в Актау и Мангистауской области.



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