Жителей Актау обязали выплатить долги перед энергоснабжающей компанией ТОО «AllianceEnergoSnab»

- Если у вас в жировках есть данная графа, значит, у потребителя осталась задолженность на декабрь 2021 года. У кого задолженности перед ТОО «AllianceEnergoSnab» нет – у тех и графы в жировках такой нет, - пояснили в филиале.

Жители Актау пожаловались на наличие в жировках новой графы – оплата за потребление электроэнергии филиалу ТОО «NurBarys-Energy» - бывшему ТОО «AllianceEnergoSnab». В организации рассказали, по какой причине горожане должны оплачивать счета за электроэнергию этому предприятию.Напомним, ранее сообщалось , что ТОО «AllianceEnergoSnab» меняет название и продолжит деятельность в Актау и Мангистауской области.