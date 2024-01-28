«Взлететь на воздух» боятся жильцы девятиэтажки в Актау

Фото предоставили в обслуживающей компании ОО «Арман»
На первом этаже в доме №40, со слов жильцов, находится кафе, которое установило и пользуется газовым баллоном. Техника безопасности не соблюдена, как считают люди, что может привести к взрыву и увечьям.
По данной жалобе на место выехали специалисты городского отдела жилищной инспекции. Здесь же присутствовали представители обслуживающей данный дом компании ОО «Арман».
Как выяснилось, это кафе сдается в аренду. Полтора месяца назад помещение снял предприниматель, который утверждает, что установку газового баллона производил прежний бизнесмен, арендовавший кафе. Новый же хозяин якобы не был в курсе, что таким образом нельзя пользоваться газом.
На сегодня оборудование полностью демонтировано. Газовый баллон убрали.
По данной жалобе на место выехали специалисты городского отдела жилищной инспекции. Здесь же присутствовали представители обслуживающей данный дом компании ОО «Арман».
Как выяснилось, это кафе сдается в аренду. Полтора месяца назад помещение снял предприниматель, который утверждает, что установку газового баллона производил прежний бизнесмен, арендовавший кафе. Новый же хозяин якобы не был в курсе, что таким образом нельзя пользоваться газом.
На сегодня оборудование полностью демонтировано. Газовый баллон убрали.
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