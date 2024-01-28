«Взлететь на воздух» боятся жильцы девятиэтажки в Актау

На первом этаже в доме №40, со слов жильцов, находится кафе, которое установило и пользуется газовым баллоном. Техника безопасности не соблюдена, как считают люди, что может привести к взрыву и увечьям.По данной жалобе на место выехали специалисты городского отдела жилищной инспекции. Здесь же присутствовали представители обслуживающей данный дом компании ОО «Арман».Как выяснилось, это кафе сдается в аренду. Полтора месяца назад помещение снял предприниматель, который утверждает, что установку газового баллона производил прежний бизнесмен, арендовавший кафе. Новый же хозяин якобы не был в курсе, что таким образом нельзя пользоваться газом.На сегодня оборудование полностью демонтировано. Газовый баллон убрали.