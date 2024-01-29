Авария на подстанции в Актау: что затруднило поиски поврежденного кабеля

Фото предоставили в городском акимате
Работа по поиску проблемного места усложнилась, потому что кабель находился на глубине 3-5 метров в труднодоступном месте. В 22:50 28 января жителям нескольких домов, оставшихся без электричества, включили свет.
Напомним, вчера днем, 28 января, на «трансформаторной подстанции 16-13» произошло аварийное отключение. Аким Актау Улугбек Тналиев лично взял на контроль работу над устранением аварии.
Напомним, вчера днем, 28 января, на «трансформаторной подстанции 16-13» произошло аварийное отключение. Аким Актау Улугбек Тналиев лично взял на контроль работу над устранением аварии.
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