Советы адвоката. Законна ли установка шлагбаумов во дворах Актау?

«Только общее собрание правомочно принимать решение по установке во дворе шлагбаума, при этом важно, что на таком заседании обязательно должны присутствовать более половины от общего числа собственников квартир и нежилых помещений. Решение собрания собственников оформляется протоколом и не должно противоречить законодательству Республики Казахстан», - рассказал Айбек Суюдуков.

«К слову, общее собрание может запретить парковку автомобилей во дворе по решению общего собрания собственников. Транспортные средства могут быть допущены для проезда во двор только для посадки и высадки пассажиров и загрузки, отгрузки багажа с установлением ограничения во времени либо без такового. В случае, если то или иное решение общего собрания собственников квартир, нежилых помещений вынесено с нарушением закона, оно может быть оспорено через суд», - рассказал адвокат.