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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:23

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Советы адвоката. Законна ли установка шлагбаумов во дворах Актау?

Партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков поделился с жителями Актау требованиями к установке шлагбаумов во дворах многоквартирных жилых домов.

Фото из архива Lada.kz
По словам адвоката, в соответствии с пунктом 1 статьи 42-1 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» решения по вопросам, связанным с управлением и содержанием объекта кондоминиума рассматриваются и принимаются на собраниях собственников помещений (квартир). То есть, вопрос установки шлагбаума должен быть поднят на общем собрании собственников квартир, нежилых помещений.

«Только общее собрание правомочно принимать решение по установке во дворе шлагбаума, при этом важно, что на таком заседании обязательно должны присутствовать более половины от общего числа собственников квартир и нежилых помещений. Решение собрания собственников оформляется протоколом и не должно противоречить законодательству Республики Казахстан», - рассказал Айбек Суюдуков.


При этом, не впускать транспортные средства жителей многоквартирного жилого дома, которые не участвовали в сборе денег на приобретение и монтаж и обслуживание шлагбаума не рекомендуется.

«К слову, общее собрание может запретить парковку автомобилей во дворе по решению общего собрания собственников. Транспортные средства могут быть допущены для проезда во двор только для посадки и высадки пассажиров и загрузки, отгрузки багажа с установлением ограничения во времени либо без такового. В случае, если то или иное решение общего собрания собственников квартир, нежилых помещений вынесено с нарушением закона, оно может быть оспорено через суд», - рассказал адвокат.


Советы адвоката. Законна ли установка шлагбаумов во дворах Актау?


Согласно пункту 164 Правил пожарной безопасности нарушениями является установка у въезда на территорию жилых домов шлагбаумов без стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала, шлагбаумов без устройства для их ручного открывания.

Напомним, жители жилого комплекса «President» в 14 микрорайоне Актау пожаловались на вандалов, устраивающих периодические «набеги» на их шлагбаум. По словам людей, конструкцию установили, чтобы посетители близлежащих кафе не парковали свои автомобили на территории жилых домов.



Наталья Вронская



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