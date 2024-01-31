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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 443

Жителю Актау отказали в приёме документов в политехнический колледж через портал Egov.kz

В Мангистауском политехническом колледже имени Халела Узбекгалиева необоснованно отказали жителю города в приёме документов через портал egov.kz. В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области сообщили, что грубое нарушение устранено, и ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото 2gis.kz
В ведомстве сообщили, что в ходе проверки мотивов заявителя выявлен факт необоснованного отказа по государственной услуге «Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования»

- В частности, заявитель обратился с заявлением о приеме документов в колледж через портал электронного правительства «egov.kz». Специалисты колледжа отказали в приеме документов следующим текстом: «Онлайн прием документов для поступления в колледж производится через сайт abiturient.edus.kz или для сдачи документов необходимо явиться в приёмную комиссию в 108 кабинет». Однако в правилах оказания данной государственной услуги четко указано, что для получения государственной услуги услугополучатель обращается в организацию образования либо на веб-портал электронного правительства, - сообщили в департаменте Агентства РК по делам государственной службы региона.


В департаменте отметили, что данные действия колледжа явно ограничивают право на получение электронных услуг услугополучателя и свидетельствуют о грубом нарушении требований правил оказания государственной услуги.

- Соответственно, департаментом по результатам внеплановой проверки было внесено предписание об устранении выявленных нарушений. Документы услугополучателя были приняты, восстановлены законные интересы и нарушенные права. А также ответственное лицо, допустившее нарушение, привлечено к дисциплинарной ответственности, - подытожили в ведомстве.



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