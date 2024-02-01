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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:59

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Назначен руководитель управления здравоохранения Мангистауской области

Глава региона Нурлан Ногаев представил активу области нового руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова. Об этом сообщает пресс-служба акима области.

фото ЦОК Мангистауской области
Бекболат Избасаров окончил Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова по специальностям «Лечебное дело» и «Магистр медицинских наук», Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова по специальности «Юриспруденция», школу Общественного Здравоохранения Роллинс Университета Эмори (Атланта, США) по специальности «Государственная политика и управление здравоохранением», является докторантом программы DBA в здравоохранении.

Трудовой путь начал в 2007 г. врачом-хирургом в поликлинике №4 Актобе.

С 2012 по 2015 годы работал менеджером по качеству медицинских услуг поликлинике №4 Актобе.

С 2015 по 2016 годы - заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг поликлиники №4 Актобе.

С 2016 по 2019 годы руководил клиникой семейной медицины  ЗКГМУ им. М. Оспанова.

С 2019 по 2020 годы был заместителем руководителя по контролю качества медицинских услуг и организационно-методической работе медицинского центр НАО ЗКМУ им. М. Оспанова.

С 2020 года по сегодняшний являлся заместителем руководителя управления здравоохранения Актюбинской области.

Нурлан Ногаев пожелал удачи новому руководителю управления и дал ряд конкретных поручений, касающихся развития сферы здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, бывший руководитель управления здравоохранения Аманбек Жумиров покинул пост по собственному желанию.



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