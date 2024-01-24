Глава управления здравоохранения Мангистауской области покинул пост

Фото из архива
В пресс-службе управления сообщили, что сегодня, 24 января Аманбек Жумиров уволился с должности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области по собственной инициативе.
Кто займет должность руководителя, в пресс-службе ведомства ответить не смогли.
Напомним, в 2021 году Аманбек Жумиров был назначен на должность руководителя областного управления здравоохранения.
Кто займет должность руководителя, в пресс-службе ведомства ответить не смогли.
Напомним, в 2021 году Аманбек Жумиров был назначен на должность руководителя областного управления здравоохранения.