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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 1386

Глава управления здравоохранения Мангистауской области покинул пост

Сегодня, 24 января Аманбек Жумиров покинул пост руководителя областного управления здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото из архива
В пресс-службе управления сообщили, что сегодня, 24 января Аманбек Жумиров уволился с должности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области по собственной инициативе.

Глава управления здравоохранения Мангистауской области покинул пост


Кто займет должность руководителя, в пресс-службе ведомства ответить не смогли.

Напомним, в 2021 году Аманбек Жумиров был назначен на должность руководителя областного управления здравоохранения.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:04
Ничего хорошего о нашем здравоохранении сказать не могу.
В наши поликлиники можно ходить только здоровому.
Может при другом руководителе наше "здравозахоронение" станет лучше.
 
 

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