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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:51

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Несовершеннолетние мамы: сколько подростков родили в Мангистау в 2023 году

По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, на учете по беременности у гинекологов на сегодняшний день состоят 240 подростков. За 12 месяцев 2023 года было зафиксировано 193 беременные несовершеннолетние девочки, что составляет 1% от общего количество беременных женщин в регионе.

фото с сайта klike.net
Всего на учете по беременности на 1 января 2024 года состояло 83 подростка (0,8% от всех беременных женщин, состоящих на учете).

Также, по данным регистра, у женщин фертильного возраста (ЖФВ) за 12 месяцев 2023 года было зарегистрировано 6 абортов среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

«За 12 месяцев 2023 года количество родов среди подростков по реестру беременных и ЖФВ составило - 207 (1% от всех родов по области). Аналогичное количество было зарегистрировано в 2022 году. Это составляло 0,9% от всех родов», - сообщили в управлении здравоохранения.


По данным медиков, несовершеннолетние рожали детей в больничных условиях в стационарах:
- 3 уровня (город Актау, перинатальный центр в 34 мкр. и родильное отделение Мангистауской областной больницы в 26 мкр.) - 82 (68,1% всех родов среди подростков);
- 2 уровня (Жанаозенская многопрофильная городская больница) - 38 (30,9 %);
- 1 уровня (районные родильные дома) - 3 (2,4 %).

Наталья Вронская



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