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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 1127

Из раза в раз: почему закрыт туалет в центре Актау

На неработающий модульный туалет у флагштока жалуются горожане.

Фото жителей 12 микрорайона
Местные жители говорят, что в эту пятницу, 2 февраля, не смогли попасть в модульный туалет, расположенный в 12 микрорайоне у флагштока.

Из раза в раз: почему закрыт туалет в центре Актау

Из раза в раз: почему закрыт туалет в центре Актау


- Кассира на месте нет. Двери все закрыты. Остаётся бежать до дома, - говорит местный житель.


Кроме того, как отметил житель города Алихан, пандус для инвалидов валяется сбоку от самого туалета.

В городском отделе ЖКХ сообщили, что по данному адресу сломалась дверь. Возобновить работу санузла чиновники пообещали сегодня, 3 февраля.

Напомним, в воскресенье, 28 января, семейная пара, прогуливаясь по бережной 5 и 7 микрорайонов, не смогла попасть ни в один из новых модульных туалетов. В акимате сообщили, что был санитарный день.

На установку модульных туалетов в Актау власти потратили 87 миллионов тенге. Горожане уже неоднократно жаловались на то, что уборные не работают.



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Комментарии ( 6 )

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PUZIK (Посетители) Сегодня, 14:48
Всё это отмазки. Если найти старую статью то в ней чётко было сказано что на Зимний период туалет работать не будет так как падает проходимость. Нужно ЖКХ выписать хороший штраф что бы понимали свою ответственность а так они каждый раз будут находить отмазки типа дверь у них сломалась и т.д
 
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  • 808
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:26
Акимат не далеко, надо туда ходить, и спавлять естественную нужду,

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 13:15
Учёт, ревизия или венера в созвездии водолея lol Деньги освоили, отчитались и на этом полномочия всё...
 
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  • Papirosso
  • Белое ☀️
  • OpenSuser
 glu-info (Посетители) Сегодня, 12:07
На установку модульных туалетов в Актау власти потратили 87 миллионов тенге. Горожане уже неоднократно жаловались на то, что уборные не работают.
Что об этом писать постоянно?Уже давно понятно,что функция "работающий туалет" в данном случае не предусмотрена.Не работали они и не будут работать.
 
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  • Bass66
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 GuF (Посетители) Сегодня, 11:27
я туда буду теперь ходить каждый ,специально снимать и фоткать dada
 
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 Bandit (Посетители) Сегодня, 11:05
Остановите землю, я сойду.
 
 

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