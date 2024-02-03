Из раза в раз: почему закрыт туалет в центре Актау

- Кассира на месте нет. Двери все закрыты. Остаётся бежать до дома, - говорит местный житель.

Местные жители говорят, что в эту пятницу, 2 февраля, не смогли попасть в модульный туалет, расположенный в 12 микрорайоне у флагштока.Кроме того, как отметил житель города Алихан, пандус для инвалидов валяется сбоку от самого туалета.В городском отделе ЖКХ сообщили, что по данному адресу сломалась дверь. Возобновить работу санузла чиновники пообещали сегодня, 3 февраля.Напомним, в воскресенье, 28 января, семейная пара, прогуливаясь по бережной 5 и 7 микрорайонов, не смогла попасть ни в один из новых модульных туалетов. В акимате сообщили, что был санитарный день.На установку модульных туалетов в Актау власти потратили 87 миллионов тенге. Горожане уже неоднократно жаловались на то, что уборные не работают.