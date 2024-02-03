Из раза в раз: почему закрыт туалет в центре Актау

Фото жителей 12 микрорайона
Местные жители говорят, что в эту пятницу, 2 февраля, не смогли попасть в модульный туалет, расположенный в 12 микрорайоне у флагштока.
Кроме того, как отметил житель города Алихан, пандус для инвалидов валяется сбоку от самого туалета.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что по данному адресу сломалась дверь. Возобновить работу санузла чиновники пообещали сегодня, 3 февраля.
Напомним, в воскресенье, 28 января, семейная пара, прогуливаясь по бережной 5 и 7 микрорайонов, не смогла попасть ни в один из новых модульных туалетов. В акимате сообщили, что был санитарный день.
На установку модульных туалетов в Актау власти потратили 87 миллионов тенге. Горожане уже неоднократно жаловались на то, что уборные не работают.
- Кассира на месте нет. Двери все закрыты. Остаётся бежать до дома, - говорит местный житель.
Кроме того, как отметил житель города Алихан, пандус для инвалидов валяется сбоку от самого туалета.
В городском отделе ЖКХ сообщили, что по данному адресу сломалась дверь. Возобновить работу санузла чиновники пообещали сегодня, 3 февраля.
Напомним, в воскресенье, 28 января, семейная пара, прогуливаясь по бережной 5 и 7 микрорайонов, не смогла попасть ни в один из новых модульных туалетов. В акимате сообщили, что был санитарный день.
На установку модульных туалетов в Актау власти потратили 87 миллионов тенге. Горожане уже неоднократно жаловались на то, что уборные не работают.