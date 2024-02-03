Мангистау остаётся в лидерах по рождаемости

- Вопрос кадрового обеспечения региона решается поэтапно. Сегодня число акушеров-гинекологов в области составляет 104, анестезиологов, реаниматологов - 48, неонатологов - 38. В 69 больницах региона имеется врач акушер-гинеколог. Около 60 из них освоили операцию кесарево сечение, - сообщил Абзал Сырым.

По словам руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка Абзала Сырыма, наша область занимает лидирующие позиции по рождаемости. В 2023 году родилось 15 576 детей. Из них 8098 мальчиков и 7478 девочек.Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет в области составляет 329 407 человек.