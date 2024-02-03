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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:37

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Мангистау остаётся в лидерах по рождаемости

Итоги выполненных работ подведены в областном управлении здравоохранения.

Фото с сайта pro-dachnikov.com
По словам руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка Абзала Сырыма, наша область занимает лидирующие позиции по рождаемости. В 2023 году родилось 15 576 детей. Из них 8098 мальчиков и 7478 девочек.

- Вопрос кадрового обеспечения региона решается поэтапно. Сегодня число акушеров-гинекологов в области составляет 104, анестезиологов, реаниматологов - 48, неонатологов - 38. В 69 больницах региона имеется врач акушер-гинеколог. Около 60 из них освоили операцию кесарево сечение, - сообщил Абзал Сырым.


Мангистау остаётся в лидерах по рождаемости


Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет в области составляет 329 407 человек.

Сколько подростков родили в Мангистау в 2023 году.



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