Свыше 50 безработных Тупкараганского района тоже просят трудоустройства у власти

«Мы, жители Форт-Шевченко и посёлков Аташ и Баутино, обращаемся к Ногаеву, акиму области, и президенту Токаеву. В наших населённых пунктах нет работы. Обращения в местный акимат не приносят результата. В Тупкараганском районе есть промышленные предприятия: Каражанбас, Дунга и Бузачи, мы просим вас трудоустроить нас туда», - говорят мужчины.





