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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 784

Свыше 50 безработных Тупкараганского района тоже просят трудоустройства у власти

Вслед за жанаозенцами безработные мужчины из Форт-Шевченко и посёлков Аташ и Баутино записали видеообращение к акиму области и президенту страны с просьбой решить проблему их трудоустройства.

Стоп-кадр видео
По словам мужчин, работы в их населённых пунктах нет. Единственное крупное промышленное предприятие в Форт-Шевченко - это «NCOC», но там для них нет вакансий.

«Мы, жители Форт-Шевченко и посёлков Аташ и Баутино, обращаемся к Ногаеву, акиму области, и президенту Токаеву. В наших населённых пунктах нет работы. Обращения в местный акимат не приносят результата. В Тупкараганском районе есть промышленные предприятия: Каражанбас, Дунга и Бузачи, мы просим вас трудоустроить нас туда», - говорят мужчины.






Днём ранее аналогичное видеообращение записали жители Жанаозена. Они попросили власти трудоустроить их на постоянную работу.



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Комментарии ( 3 )

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  • kot_85
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 14:24
Ирон, верно говорите или так сказать "было бы желание, всегда возможность найдется, а при нежелании, всегда причина найдется".
А еще есть такой аспект это "способности и репутация", у кого-то просто способности нет там куда хочет, а у кого уже репутация закрывает двери, но об этом тоже нужно думать и заботиться самому в своей жизни. Не говорю про всех, но много таких которые уходят со скандалами или бастуют с не обоснованными требованиями до талого, а потом удивляются "почему такие кадры не нужны"!? Ответ прост - потому что проблемные моменты не нужны никому, поэтому сейчас особо отличившихся не хотят брать даже в частные конторы и удивляться не нужно, нужно открывать новые способности и искать другие возможности в рамках людского и законного поля.
Дегенмен, сәттілік тілеймін, аман болыңыз. Мир всем!
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:48
Ну блин ребята нет профессии иди учись и устраивайся.я тоже безоаботы ещё и инвалид.но я не сижу и не требую а иду и работаю такси курьер.нони руки есть делай не ной ищи вертись
 
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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 13:28
Прям какая то эпидемия началась.
 
 

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