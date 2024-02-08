Свыше 50 безработных Тупкараганского района тоже просят трудоустройства у власти

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По словам мужчин, работы в их населённых пунктах нет. Единственное крупное промышленное предприятие в Форт-Шевченко - это «NCOC», но там для них нет вакансий.
Днём ранее аналогичное видеообращение записали жители Жанаозена. Они попросили власти трудоустроить их на постоянную работу.
«Мы, жители Форт-Шевченко и посёлков Аташ и Баутино, обращаемся к Ногаеву, акиму области, и президенту Токаеву. В наших населённых пунктах нет работы. Обращения в местный акимат не приносят результата. В Тупкараганском районе есть промышленные предприятия: Каражанбас, Дунга и Бузачи, мы просим вас трудоустроить нас туда», - говорят мужчины.
Днём ранее аналогичное видеообращение записали жители Жанаозена. Они попросили власти трудоустроить их на постоянную работу.