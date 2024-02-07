Безработные Жанаозена просят власти помочь трудоустроить их

- Мы с 6 февраля стоим возле городского акимата ночью и днём. Мы, жители Жанаозена, требуем дать нам постоянную работу, больше нам ничего не надо. У нас нет ни жилья, ни работы. Мы просим нашего президента обратить внимание на нашу проблему и посредствовать в её решении, - пожаловался один из безработных.



