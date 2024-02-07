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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:58

Просмотров: 1051

Безработные Жанаозена просят власти помочь трудоустроить их

Жители Жанаозена устроили митинг у акимата города и записали видеообращение к президенту страны и руководителям региона.

Кадр видео
Несколько десятков безработных граждан Жанаозена 6 февраля собрались у акимата города на митинг и записали видеообращение. Горожане просят помощь в решении проблем с трудоустройством.

- Мы с 6 февраля стоим возле городского акимата ночью и днём. Мы, жители Жанаозена, требуем дать нам постоянную работу, больше нам ничего не надо. У нас нет ни жилья, ни работы. Мы просим нашего президента обратить внимание на нашу проблему и посредствовать в её решении, - пожаловался один из безработных.





Напомним, в апреле 2023 году безработные Жанаозена обращались к Президенту. В мае 2023 года безработные объявили голодовку в Жанаозене. Тогда в пресс-службе акимата Жанаозена рассказали, что объявившие голодовку жители ранее требовали трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди, на что представители акимата им ответили отказом. По данным властей, трудоустроить их на работу в обход очереди будет несправедливо по отношению к другим людям, состоящим в списке очередников.

Объявившим голодовку безработным в Жанаозене были предложены вакансии с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге.

В прокуратуре Мангистауской области посчитали действия некоторых участников голодовки провокационными.

В Жанаозене задержали участников акции протеста.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с безработными в Жанаозене.



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Комментарии ( 2 )

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444 (Посетители) Сегодня, 11:54
Так у нас же зарплаты в среднем по 350 тыс из отчётов министров финансов , а тут предлагают 140-280 тыс . , не стыковочка чё то . Вот и враньё на поверхность вылазит
 
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  • Yevgeniy 24
 ladakz2023 (Посетители) Сегодня, 11:07
"требовали трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди"
"были предложены вакансии с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге"
что - а пять? ( crazy
 
 

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