Безработные Жанаозена просят власти помочь трудоустроить их

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Несколько десятков безработных граждан Жанаозена 6 февраля собрались у акимата города на митинг и записали видеообращение. Горожане просят помощь в решении проблем с трудоустройством.
Напомним, в апреле 2023 году безработные Жанаозена обращались к Президенту. В мае 2023 года безработные объявили голодовку в Жанаозене. Тогда в пресс-службе акимата Жанаозена рассказали, что объявившие голодовку жители ранее требовали трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди, на что представители акимата им ответили отказом. По данным властей, трудоустроить их на работу в обход очереди будет несправедливо по отношению к другим людям, состоящим в списке очередников.
Объявившим голодовку безработным в Жанаозене были предложены вакансии с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге.
В прокуратуре Мангистауской области посчитали действия некоторых участников голодовки провокационными.
В Жанаозене задержали участников акции протеста.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с безработными в Жанаозене.
- Мы с 6 февраля стоим возле городского акимата ночью и днём. Мы, жители Жанаозена, требуем дать нам постоянную работу, больше нам ничего не надо. У нас нет ни жилья, ни работы. Мы просим нашего президента обратить внимание на нашу проблему и посредствовать в её решении, - пожаловался один из безработных.
Напомним, в апреле 2023 году безработные Жанаозена обращались к Президенту. В мае 2023 года безработные объявили голодовку в Жанаозене. Тогда в пресс-службе акимата Жанаозена рассказали, что объявившие голодовку жители ранее требовали трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди, на что представители акимата им ответили отказом. По данным властей, трудоустроить их на работу в обход очереди будет несправедливо по отношению к другим людям, состоящим в списке очередников.
Объявившим голодовку безработным в Жанаозене были предложены вакансии с зарплатой от 140 до 280 тысяч тенге.
В прокуратуре Мангистауской области посчитали действия некоторых участников голодовки провокационными.
В Жанаозене задержали участников акции протеста.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с безработными в Жанаозене.