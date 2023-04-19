Токаев о бастующих Жанаозена: Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться

Касым-Жомарт Токаев считает неправильным желание множества молодых людей на западе Казахстана работать в нефтегазовой сфере.



- В западных регионах, особенно в Мангистау, многие молодые люди хотят работать только в нефтяной сфере. Это неправильно. Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться. Поэтому нам нужно создавать условия для того, чтобы молодежь осваивала и другие специальности. Для этого необходимо разработать специальный план. Например, сегодня во всем мире ведущей отраслью становятся информационные технологии. Такие технологии можно применять в деле развития Мангистауской области. В целом, нам нужно воспитывать образованное, передовое подрастающее поколение, которое с уверенностью войдет в завтрашний день, - сказал глава государства на расширенном заседании правительства.



Также президент поручил оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва, который прогремел 17 апреля в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме в Жанаозене.



- В целом, Жанаозен – моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учетом этого был принят комплексный план развития города Жанаозен. Нужно полностью реализовать этот документ. Правительство также ответственно за его исполнение, - добавил президент.