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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 2209

Токаев о бастующих Жанаозена: Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с безработными в Жанаозене, а также поручил оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва. Об этом сообщает Акорда.

фото пресс-службы Акорды
Касым-Жомарт Токаев считает неправильным желание множества молодых людей на западе Казахстана работать в нефтегазовой сфере.

- В западных регионах, особенно в Мангистау, многие молодые люди хотят работать только в нефтяной сфере. Это неправильно. Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться. Поэтому нам нужно создавать условия для того, чтобы молодежь осваивала и другие специальности. Для этого необходимо разработать специальный план. Например, сегодня во всем мире ведущей отраслью становятся информационные технологии. Такие технологии можно применять в деле развития Мангистауской области. В целом, нам нужно воспитывать образованное, передовое подрастающее поколение, которое с уверенностью войдет в завтрашний день, - сказал глава государства на расширенном заседании правительства.

Также президент поручил оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва, который прогремел 17 апреля в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме в Жанаозене.

- В целом, Жанаозен – моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учетом этого был принят комплексный план развития города Жанаозен. Нужно полностью реализовать этот документ. Правительство также ответственно за его исполнение, - добавил президент.



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Комментарии ( 7 )

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  • Dondon
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 13:45
Dondon,
Так в том то и дело , что в то время власти имущих в лице Назарбаевского клана и всей его мафии только и делали, что набивали свои "бездонные" карманы от добычи нефти не удосуживаясь вкладывать и в развитие экономики в целом!!! Вот и пожинаем плоды тех самых "успехов"!! Если даже элементарно сравнивать две экономики соседнего Узбекистана и Казахстана то перевес и развитие будет не в пользу последнего...Узбеки смогли за всё время своего развития с "0" построить заново свою автомобильную промышленность, а у нас не только нет автозаводов, а только пародия на них виде "отверточных сборок уже готовых продукции" applause и перевес остальных производств будет в сотни раз больше чем в самом Казахстане!!! За то по "понтам" мы впереди планеты всей beer2 вот так и живём, что государство обогащается за счёт нищего уже народа и при этом продолжая не вкладывать в уже мёртвую экономику ни тенге!!!
 
-2
  • ЁмоЁ
  • master_kz
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Dondon (Посетители) Сегодня, 13:11
AQTAUman,А ведь большинство сидящих здесь на сайте, да и в целом в стране, даже не задумываются, с чего это мы так плохо живём... Плохо и плохо, все плохие, только я хороший и мои родственники... Где корни всего этого, а оно на поверхности, стоит только поковырять историю нашу, минимум за 100 прошедших лет, только не из школьных учебников истории, а хотя бы из Википедии...
 
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ak12 (Посетители) Сегодня, 12:53
cas277cas,
Прав на все сто.Не будет электроэнергий не будет и нефти.Если сейчас не решать проблему Маэка, то можно и не ждать конца нефти.Всему придет конец, и добыче и всей области.Самое страшное что об этом, никто наверху даже не заикается.
 
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  • Ed Word
 AQTAUman (Посетители) Сегодня, 12:38
Какое позорище за 30 с лишним уже лет, а ля независимости не построили не одного стоящего производства!! ни заводов ни новых предприятий..одни фейки как со знаменитым проектом аферистов и мошенников beat с якобы построенным заводом и запуском под ключ линии по производству планшетов и телевизоров на территории морпорта в зоне СЭЗ!! Да ещё умудрились наглые и циничные лже инвесторы обмануть в то время первого президента Казахстана Шала Назарбая beer2 типа нажать "фейковую" кнопку запуска конвейера завода boyanне Казахстан прям, а Успехистан applause вот так и живём пуская друг другу"пыль" в глаза burumburum не ту страну назвали Гондурасом...
 
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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 12:18
Да какие ИТ у нас? Зарплаты 100-150 тыс. и требования к кандидатам чуть ли ни DevOps + сетевой инженер с как минимум CCNA сертификатом. Крупные компании даже с местными не связываются, а предпочитают командировать своих специалистов с головных отделов с Алматы/Астаны, а текущие проблемы уже давно решаются посредством удалённого управления или штатного "аватара" со совмещенной должностью. Более менее конкурентные зарплаты в телекоммуникационной сфере и то +-.
 
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  • ak12
  • Ed Word
  • синдбад
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:07
Может быть когда МАЭК остановится полностью из за воровства и беспредела- тогда и нефть без электричества и воды Вы не добудете никогда....Как говорится в песне-Гуд бай Америка... kill huh
 
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  • Ирон
  • OpenSuser
  • ak12
  • Ed Word
 Байрамов Рафаэль (Посетители) Сегодня, 10:56
Ну вы сделайте так пожалуйста Господин Президент, чтобы уровень оплаты был достойный, как можно жить и кормить детей, платить ипотеку будучи работником в сфере ИТ за заработную плату 150000 ? Как вы думаете с нашими ценами изучать другие профессии, кроме нефтегазовой есть смысл ? Если не открывать бизнес. У нас очень низкий уровень жизни. Люди зляться друг на друга из-за недостатка, из-за кредитов. Поднимайте уровень жизни. Дело не только в народе
 
 

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