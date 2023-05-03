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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 174

Акимат Жанаозена: Объявившие голодовку безработные требуют трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди

В Жанаозене действует специальный алгоритм, согласно которому безработные жители трудоустраиваются в нефтяную отрасль согласно общей очереди. Объявившие голодовку жители ранее требовали трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Фото жителей Жанаозена
В пресс-службе акимата Жанаозена рассказали, что объявившие голодовку жители ранее требовали трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди, на что представители акимата им ответили отказом. По данным властей, трудоустроить их на работу в обход очереди будет несправедливо по отношению к другим людям, состоящим в списке очередников.

- В данный момент в Жанаозене есть ряд возможностей, позволяющих трудоустроиться, повысить квалификацию. При этом, в случае трудоустройства в рамках государственных программ, за соискателем сохраняется очерёдность в алгоритме трудоустройства в нефтяную отрасль, то есть, работая на другой работе, вы можете ждать своей очереди в нефтегазовом секторе, - сказали в пресс-службе акимата Жанаозена.

Власти Жанаозена отметили, что не могут выполнить ультимативное требование граждан, так как это ущемит права остальных жителей города, которые спокойно работают в различных сферах, ожидая своей очереди.

- Мы призываем вас к благоразумию. Не поддавайтесь на провокации, - заявили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Напомним, сегодня, 3 мая, безработные объявили голодовку в Жанаозене. Собравшиеся у акимата Жанаозена мужчины намерены ночевать у здания городской администрации.



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