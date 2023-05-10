Безработные требуют трудоустройства: в Жанаозене задержали участников акции протеста

Кадр видео
В социальных сетях сегодня, 10 мая, появилось видео, на кадрах которого запечатлено скопление сотрудников полиции.
- К акимату Жанаозена подогнали полицейских и СОБР, по словам автора видео, силовики собираются задержать участников акции - безработных. Безработные жители Жанаозена почти два месяца пикетируют акимат города, требуют дать работу. Сегодня власти решили задержать безработных. Люди просят поддержки, - говорится в подписи к видео.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что 10 мая 2023 года около 12:00 зафиксировано нарушение общественного порядка перед зданием акимата Жанаозена.
- С нарушителями проведена разъяснительная работа сотрудниками прокуратуры и акимата. Несмотря на предупреждение, собравшиеся заявили о том, что будут проводить акцию протеста в нарушение статьи 488 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний). Сотрудниками полиции 17 нарушителей были доставлены в управление полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа. После их отпустили домой, - заявили в полиции региона.
Напомним, 3 мая безработные объявили голодовку в Жанаозене. Собравшиеся у акимата Жанаозена мужчины намерены ночевать у здания городской администрации.
В акимате Жанаозена заявили, что объявившие голодовку безработные требуют трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди.
Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложены вакансии с зарплатой до 280 тысяч тенге.
- К акимату Жанаозена подогнали полицейских и СОБР, по словам автора видео, силовики собираются задержать участников акции - безработных. Безработные жители Жанаозена почти два месяца пикетируют акимат города, требуют дать работу. Сегодня власти решили задержать безработных. Люди просят поддержки, - говорится в подписи к видео.
В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что 10 мая 2023 года около 12:00 зафиксировано нарушение общественного порядка перед зданием акимата Жанаозена.
- С нарушителями проведена разъяснительная работа сотрудниками прокуратуры и акимата. Несмотря на предупреждение, собравшиеся заявили о том, что будут проводить акцию протеста в нарушение статьи 488 Кодекса об Административных Правонарушениях РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний). Сотрудниками полиции 17 нарушителей были доставлены в управление полиции, где с ними была проведена профилактическая беседа. После их отпустили домой, - заявили в полиции региона.
Напомним, 3 мая безработные объявили голодовку в Жанаозене. Собравшиеся у акимата Жанаозена мужчины намерены ночевать у здания городской администрации.
В акимате Жанаозена заявили, что объявившие голодовку безработные требуют трудоустройство в нефтегазовый сектор в обход общей очереди.
Объявившим голодовку безработным в Жанаозене предложены вакансии с зарплатой до 280 тысяч тенге.
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