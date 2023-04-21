Ночь у акимата: безработные Жанаозена обратились к Президенту

Собравшиеся у акимата. Кадр видео
Несколько десятков безработных граждан Жанаозена 20 апреля записали видеообращение.
Рабочие сообщили, что ночевали сегодня у акимата.
Напомним, Президент Казахстана высказался о ситуации с безработными в Жанаозене.
Ранее в экспертном интервью корреспонденту Lada.kz по насущной проблеме с жанаозенскими работниками высказался казахстанский журналист Юрий Масанов.
- Мы уже 20 дней ожидаем ответа от акимата, но с их стороны нет никакой реакции. Вместо того, чтобы выйти и переговорить с собравшимися, на нас оказывают давление. Мы просим обратить на нас внимание Касым-Жомарта Токаева, - обратились собравшиеся.
Рабочие сообщили, что ночевали сегодня у акимата.
Напомним, Президент Казахстана высказался о ситуации с безработными в Жанаозене.
Ранее в экспертном интервью корреспонденту Lada.kz по насущной проблеме с жанаозенскими работниками высказался казахстанский журналист Юрий Масанов.