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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:56

Просмотров: 4691

Юрий Масанов: Рабочих Жанаозена используют для выбивания денег

В экспертном интервью корреспонденту Lada.kz по насущной проблеме с жанаозенскими работниками высказался казахстанский журналист Юрий Масанов.

Фото из архива lada.kz
Наш спикер уже не раз бывал в нефтегазовых регионах и близко знаком с ситуацией, в том числе по данным своих источников и знакомых.

- Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию с жанаозенскими рабочими, приехавших с трудовыми требованиями в Астану, и кто, по Вашему, имеет в данном случае выгоду?

- Все происходящее - это проявление очень сложных процессов, которые происходят как на уровне регионов, так и всей страны в целом. Главный выгодополучатель в ситуации с работниками из Жанаозена в Астане - это руководство компании «БерАли Мангистау Company», которое может быть напрямую заинтересовано в ситуации, и руками рабочих пытается выбить себе дополнительные объемы работ и заказы, то есть деньги. Эта нефтесервисная компания проиграла открытый тендер своему конкуренту, и теперь, фактически, шантажирует государство, - считает журналист.

Такими же методами, как подчеркнул спикер, могут действовать и другие нефтесервисные компании, годами строившие свой бизнес вокруг активов государственной компании «КазМунайГаз». Не желая работать в условиях рынка, работодатели руками протестующих выбивают себе заказы на работы. Сложившаяся на этой неделе в Астане ситуация стала лишь очевидным проявлением того, как местные элиты не хотят жить в условиях «нового Казахстана», действуя «старыми» методами выторговывания контрактов.

Юрий Масанов: Рабочих Жанаозена используют для выбивания денег


- Почему же протестовавшие рабочие не принимают условий компании «КазМунайГаз»?

- Протестовавшие работники «БерАли Мангистау Company» заявляли о том, что они «устали» от нестабильности работы в подрядных компаниях и это мешает им нормально жить. Интересно, что в «КазМунайГазе» сразу предложили им всем трудоустройство в других подрядных организациях, то есть фактически предложили им работу с оплатой не хуже той, что была ранее. Но они отказались. 14 апреля в компании сообщили, что главным требованием рабочих из Жанаозена является трудоустройство в «Озенмунайгаз». В «КазМунайГазе» же в ответ заявили, что это невыполнимо, так как в очереди на работу в организацию уже стоят девять тысяч человек. А потому требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами других жителей Жанаозена. При этом в компании готовы трудоустроить всех бывших сотрудников «БерАли Мангистау Company» с сохранением зарплаты и социального пакета в компанию - победителя конкурса, а также готовы заменить ежегодное заключение контрактов на схему «3+2», то есть договоры на три года с правом продления на дополнительные два года. Эти все предложения «КазМунайГаза», по сути, снимают вопросы и решают проблемы работников из Жанаозена, но они их не принимают, продолжая переговоры. И это вновь косвенно подтверждает догадку об интересе работодателей, которые лишь прикрываются работниками, продвигая свои интересы, - констатирует спикер.

Тендер был проведен открытым способом, утверждает Юрий Масанов, то есть все его участники конкурировали по ценам за свои услуги. И компания «БерАли Мангистау Company» не смогла победить, поскольку предложила высокую цену. А мы помним, что именно открытый способ проведения тендеров препятствует коррупционным факторам, и это нормальная практика.

Юрий Масанов: Рабочих Жанаозена используют для выбивания денег


- Кого Вы считаете в данном случае виновником и каково Ваше предположение по данной ситуации?

- Важный момент - кто протестует и ратует за трудоустройство в нефтегазовой отрасли. Многократно пребывая в Мангистауской области, и из разговоров с местными жителями и со специалистами, знакомыми с ситуацией, можно сделать такое предположение: это в основном раскачивают не местные жители, а прибывающие в регион кандасы из близлежащих к Казахстану государств - Туркменистана и Узбекистана. Зачастую не имея профильного образования, да и даже просто высшего, они требуют высоких заработных плат (было заметно, как часто в постах и новостях мелькала цифра в 700 тысяч тенге - бенчмарк зарплаты) и обязательного трудоустройства в нефтегазовые компании. И не в подрядные организации, а именно в штат «дочек» «КазМунайГаза». Такие настроения они могут продвигать и среди других работников нефтесервисной и нефтегазовой отраслей. Важно отметить, что в целом по Мангистауской области зарплаты - одни из самых высоких в Казахстане. В четвертом квартале 2022 года средняя зарплата по стране составляла 338,7 тысячи тенге, а в Мангистауской области - 509 тысяч тенге, то есть в полтора раза больше. 700 тысяч тенге, которые обычно требуют в качестве зарплаты, и вовсе в два раза больше того, чем получает средний гражданин нашей страны. Именно по этой причине кандасы стремятся в этот регион - он принимает больше всего наших соотечественников из других стран. И это при том, что Мангистау - уже трудоизбыточный регион с экономикой, сформировавшейся вокруг добычи нефти. Надо помнить, что месторождения тут в основном уже на излете добычи, и работников много не нужно, но тем не менее все стремятся попасть именно в «нефтегаз», - объяснил спикер.


Юрий Масанов: Рабочих Жанаозена используют для выбивания денег


- Как Вы считаете, обоснованы ли требования рабочих из Жанаозена и почему они все рвутся в нефтегазовую сферу?

- Государство уже достаточно делает для требующих работы. Чего стоит одна только очередь на трудоустройство в «Озенмунайгаз», куда принимают безработных. Видели ли вы что-нибудь подобное в других регионах? Лично я - нет. Прикрываясь желанием работать и получать достойные зарплаты, протестующие в Жанаозене не соглашаются на меньшее, чем трудоустройство в структурах «КазМунайГаза». Это несправедливо. Мы уже не раз видели, что там были митинги и забастовки - факты очевидного шантажа и требований того, что не положено по закону, и с точки зрения справедливости. Средние зарплаты работников даже в подрядных компаниях в нефтегазовой и нефтесервисной отраслях в Мангистау превышают 700-800 тысяч тенге, в то время как у их коллег в этой же отрасли в других регионах, например, в Атырауской области или Кызылординской, обычно не дотягивают и до 500 тысяч тенге. Но оттуда мы не видим новостей о забастовках. Я объездил почти все регионы страны и видел, как и за какие деньги люди работают там. И лишь Мангистауская область, а конкретно Жанаозен, стоит особняком. Непонятным мне особняком, жители которого требуют намного большего, чем положено по принципам честности и справедливости, - завершил Юрий Масанов.

Юрий Масанов: Рабочих Жанаозена используют для выбивания денег



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