Юрий Масанов: Рабочих Жанаозена используют для выбивания денег

- Важный момент - кто протестует и ратует за трудоустройство в нефтегазовой отрасли. Многократно пребывая в Мангистауской области, и из разговоров с местными жителями и со специалистами, знакомыми с ситуацией, можно сделать такое предположение: это в основном раскачивают не местные жители, а прибывающие в регион кандасы из близлежащих к Казахстану государств - Туркменистана и Узбекистана. Зачастую не имея профильного образования, да и даже просто высшего, они требуют высоких заработных плат (было заметно, как часто в постах и новостях мелькала цифра в 700 тысяч тенге - бенчмарк зарплаты) и обязательного трудоустройства в нефтегазовые компании. И не в подрядные организации, а именно в штат «дочек» «КазМунайГаза». Такие настроения они могут продвигать и среди других работников нефтесервисной и нефтегазовой отраслей. Важно отметить, что в целом по Мангистауской области зарплаты - одни из самых высоких в Казахстане. В четвертом квартале 2022 года средняя зарплата по стране составляла 338,7 тысячи тенге, а в Мангистауской области - 509 тысяч тенге, то есть в полтора раза больше. 700 тысяч тенге, которые обычно требуют в качестве зарплаты, и вовсе в два раза больше того, чем получает средний гражданин нашей страны. Именно по этой причине кандасы стремятся в этот регион - он принимает больше всего наших соотечественников из других стран. И это при том, что Мангистау - уже трудоизбыточный регион с экономикой, сформировавшейся вокруг добычи нефти. Надо помнить, что месторождения тут в основном уже на излете добычи, и работников много не нужно, но тем не менее все стремятся попасть именно в «нефтегаз», - объяснил спикер.

Наш спикер уже не раз бывал в нефтегазовых регионах и близко знаком с ситуацией, в том числе по данным своих источников и знакомых.Такими же методами, как подчеркнул спикер, могут действовать и другие нефтесервисные компании, годами строившие свой бизнес вокруг активов государственной компании «КазМунайГаз». Не желая работать в условиях рынка, работодатели руками протестующих выбивают себе заказы на работы. Сложившаяся на этой неделе в Астане ситуация стала лишь очевидным проявлением того, как местные элиты не хотят жить в условиях «нового Казахстана», действуя «старыми» методами выторговывания контрактов.Тендер был проведен открытым способом, утверждает Юрий Масанов, то есть все его участники конкурировали по ценам за свои услуги. И компания «БерАли Мангистау Company» не смогла победить, поскольку предложила высокую цену. А мы помним, что именно открытый способ проведения тендеров препятствует коррупционным факторам, и это нормальная практика.