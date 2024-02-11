Грязные автобусы пугают горожан в Актау

- Невозможно посмотреть за окно, сплошь грязь. Водители обязаны содержать транспорт в чистоте, - возмутилась жительница Тамара.

- Из-за дождливой погоды в последние два-три дня не было возможности их помыть. Сегодня проводится полная мойка и уборка автобусов, - сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Местные жители просят обратить внимание на проблему с грязными автобусами, в частности, на состояние общественного транспорта маршрутов №3, №5, №8 и №104.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что компании-перевозчики получили задание по мойке автобусов.