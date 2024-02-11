Законна ли стройка перед гимназией в Актау

Фото родителей гимназистов школы №19
По словам родителей учащихся гимназии, еще в январе у школы оградили небольшой участок, вбив по периметру арматуру. После они исчезли. Что за стройка затевается и законна ли она, просят узнать родители школьников.
В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что на данном участке постановлением акимата Актау предоставлено право на установку мобильного павильона.
Напомним, в декабре прошлого года против строительства продуктового магазина перед гимназией №13 выступили жители 12 микрорайона.
Также жители 7 микрорайона просили узнать, что за строительство затеяли у средней школы №9.
В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что на данном участке постановлением акимата Актау предоставлено право на установку мобильного павильона.
- Документация для проведения работ заказчиком оформлена в полном объеме, - заверили чиновники.
Напомним, в декабре прошлого года против строительства продуктового магазина перед гимназией №13 выступили жители 12 микрорайона.
Также жители 7 микрорайона просили узнать, что за строительство затеяли у средней школы №9.