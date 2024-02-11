Боятся «взлететь на воздух»: история с газобаллонами в Актау получила продолжение

Фото из архива Lada.kz
Владелец кафе в доме №40, со слов жильцов, на этой неделе установил несколько штук газовых баллонов. Это вновь обеспокоило жителей. Они обратились к чиновникам для принятия мер.
Специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства со своей стороны провели разъяснительную работу с владельцем данного кафе.
Напомним, в конце января жильцов возмутил тот факт, что хозяин кафе установил на улице газовый баллон и пользуется им.
Специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства со своей стороны провели разъяснительную работу с владельцем данного кафе.
- По жалобе жителей ЧС заполнили протокол. После этого предприниматель убрал газовые баллоны, - ответили чиновники.
Напомним, в конце января жильцов возмутил тот факт, что хозяин кафе установил на улице газовый баллон и пользуется им.