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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 1611

Боятся «взлететь на воздух»: история с газобаллонами в Актау получила продолжение

Не прошло и двух недель, уверяют жильцы девятиэтажки в 6 микрорайоне, как хозяева кафе установили еще несколько газовых баллонов.

Фото из архива Lada.kz
Владелец кафе в доме №40, со слов жильцов, на этой неделе установил несколько штук газовых баллонов. Это вновь обеспокоило жителей. Они обратились к чиновникам для принятия мер.

Специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства со своей стороны провели разъяснительную работу с владельцем данного кафе.

Боятся «взлететь на воздух»: история с газобаллонами в Актау получила продолжение


- По жалобе жителей ЧС заполнили протокол. После этого предприниматель убрал газовые баллоны, - ответили чиновники.


Напомним, в конце января жильцов возмутил тот факт, что хозяин кафе установил на улице газовый баллон и пользуется им.



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Комментарии ( 3 )

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  • Papirosso
  • 444
 Феникс (Посетители) Сегодня, 19:54
Что не понятно было с первого раза этому предпринимателю? Сколько можно проводить разъяснительные работы, когда подобные действия несут угрозу жизни, здоровью и имуществу жильцов! Нет, нельзя разрешать общепит в домах на первых этажах т.к санитарные, пожарные, строительные нормы не соблюдаются, жильцы не могут чувствовать себя в безопасности находясь по соседству с такими заведениями! Сколько лет по всему Казахстану ведётся борьба жильцов многоквартирных домов с предпринимателями, которые варварски относятся к жилому фонду, и самое страшное пренебрежительно и безответственно относятся к тому что несут угрозу жизни людей! В общем дальше будет всё хуже и хуже если соблюдение норм, правил и законов для особо предприимчивых граждан будут носить чисто рекомендательный характер, иными словами разъяснительные работы это не тот инструмент воздействия для предотвращения таких опасных нарушений!
 
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 19:31
не дождётесь(((

поварам готовить на электричестве удобнее. Но собственнику дороже)))
 
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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 18:39
Кафе "Хуторок" в 4мкр. вообще подключено к магистральному газопроводу и нет никому дела до этого, хотя по СНиП использовать газ на объектах общепита категорически запрещено только электрическое оборудования, ждем реакции компетентных органов или взрыва.
 
 

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