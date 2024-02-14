«Электрические поручни»: бьющую током лестницу опасаются жители Актау

- В ближайшее время будут проведены восстановительные работы. Электричество на время работ отключили, - сообщили в акимате.

Люди опасаются, что удар электрическим током для детей может стать смертельным.Причиной тому, что лестница стала представлять угрозу, по словам людей, стал оборванный электрический шнур столба освещения, который соприкасается с металлической конструкцией лестницы. В первую очередь, это вызвало у жителей опасение за детей, которые часто играют неподалеку.В городском отделе ЖКХ сообщили, что подрядная компания «БелесСтрой» занимается содержанием городского освещения. Ее сотрудникам поручили выявить неисправность светильника на детской игровой площадке.Напомним, летом 2021 года в 5 микрорайоне 14-летний подросток умер от удара током.Его родные уже третий год добиваются суда над виновными.