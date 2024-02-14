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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:34

Просмотров: 463

«Электрические поручни»: бьющую током лестницу опасаются жители Актау

По словам жителей 17 микрорайона, прикасаясь к перилам лестницы, которая находится за домом №99, они бьют током.

Фото жителей 17 микрорайона
Люди опасаются, что удар электрическим током для детей может стать смертельным.

«Электрические поручни»: бьющую током лестницу опасаются жители Актау


Причиной тому, что лестница стала представлять угрозу, по словам людей, стал оборванный электрический шнур столба освещения, который соприкасается с металлической конструкцией лестницы. В первую очередь, это вызвало у жителей опасение за детей, которые часто играют неподалеку.

«Электрические поручни»: бьющую током лестницу опасаются жители Актау


В городском отделе ЖКХ сообщили, что подрядная компания «БелесСтрой» занимается содержанием городского освещения. Ее сотрудникам поручили выявить неисправность светильника на детской игровой площадке.

- В ближайшее время будут проведены восстановительные работы. Электричество на время работ отключили, - сообщили в акимате.


Напомним, летом 2021 года в 5 микрорайоне 14-летний подросток умер от удара током.

Его родные уже третий год добиваются суда над виновными.



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