Житель рассказал о сожжении отстреленных собак в пригороде Актау

«Сюда привозят отстреленных в городе бездомных собак и сжигают. Мы здесь недалеко работаем, рядом находятся дачи. Запах невозможный», - говорит мужчина.





«Нам позвонили во вторник и сказали, что намечается убийство собак в 14, 15 и 5 микрорайонах. Мы поехали сразу к участковому, он объяснил, якобы много случаев с укусами, поэтому пришлось обратиться к отстрельщикам. Но, извините, в нашей стране запретили стрелять в животных! Сколько раз мы были свидетелями того, как люди целенаправленно провоцировали собак. И потом, по правилам, если собака повела себя агрессивно, ее должны выловить, поместить в вольер на 10 дней, кинолог должен наблюдать за животным все это время. И только, если специалист поймет, что животное не поддается дрессировке и опасно для общество, усыпить. Но не стрелять просто так во всех без разбора. Почему они просто убивают всех, кого видят? Мы дважды ходили к участковому, просили приехать представителей акимата, управления сельского хозяйства. Нас просто игнорируют. Насколько можем, мы спасаем животных, кормим, стерилизуем. Все это своими силами, без капельки поддержки государства. Зато как надо убить - деньги находятся! Это бесчеловечно», - возмущается основатель группы «Пушистое Счастье» Татьяна Ткач.



Видео снято по дороге в поселок Курык, недалеко от заправки «Каспиан», говорят очевидцы. На кадрах сложно разобрать, что именно горит помимо покрышек, но автор видео заявляет, что там сжигают туши бродячих собак.Волонтеры и зоозащитники возмущены подобным отношением к животным. Они рассказали, что на протяжении нескольких дней пытались предотвратить отстрел, но им ничего не удалось.В акимате города Актау на вопрос об отстреле животных посоветовали обратиться в управление сельского хозяйства Мангистауской области. Последние хранят молчание, впрочем, как и представители службы отстрела.Ранее мажилисмен и бывший аким Актау Едил Жанбыршин предложил ввести обязательную эвтаназию для некоторых категорий животных. Зоозащитники общественного фонда «Шанс» намерены провести согласованный митинг, чтобы выразить свою позицию против принимаемых мер.