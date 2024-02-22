Житель рассказал о сожжении отстреленных собак в пригороде Актау

фото с сайта kzaif.kz
Видео снято по дороге в поселок Курык, недалеко от заправки «Каспиан», говорят очевидцы. На кадрах сложно разобрать, что именно горит помимо покрышек, но автор видео заявляет, что там сжигают туши бродячих собак.
Волонтеры и зоозащитники возмущены подобным отношением к животным. Они рассказали, что на протяжении нескольких дней пытались предотвратить отстрел, но им ничего не удалось.
В акимате города Актау на вопрос об отстреле животных посоветовали обратиться в управление сельского хозяйства Мангистауской области. Последние хранят молчание, впрочем, как и представители службы отстрела.
Ранее мажилисмен и бывший аким Актау Едил Жанбыршин предложил ввести обязательную эвтаназию для некоторых категорий животных. Зоозащитники общественного фонда «Шанс» намерены провести согласованный митинг, чтобы выразить свою позицию против принимаемых мер.
«Сюда привозят отстреленных в городе бездомных собак и сжигают. Мы здесь недалеко работаем, рядом находятся дачи. Запах невозможный», - говорит мужчина.
Волонтеры и зоозащитники возмущены подобным отношением к животным. Они рассказали, что на протяжении нескольких дней пытались предотвратить отстрел, но им ничего не удалось.
«Нам позвонили во вторник и сказали, что намечается убийство собак в 14, 15 и 5 микрорайонах. Мы поехали сразу к участковому, он объяснил, якобы много случаев с укусами, поэтому пришлось обратиться к отстрельщикам. Но, извините, в нашей стране запретили стрелять в животных! Сколько раз мы были свидетелями того, как люди целенаправленно провоцировали собак. И потом, по правилам, если собака повела себя агрессивно, ее должны выловить, поместить в вольер на 10 дней, кинолог должен наблюдать за животным все это время. И только, если специалист поймет, что животное не поддается дрессировке и опасно для общество, усыпить. Но не стрелять просто так во всех без разбора. Почему они просто убивают всех, кого видят? Мы дважды ходили к участковому, просили приехать представителей акимата, управления сельского хозяйства. Нас просто игнорируют. Насколько можем, мы спасаем животных, кормим, стерилизуем. Все это своими силами, без капельки поддержки государства. Зато как надо убить - деньги находятся! Это бесчеловечно», - возмущается основатель группы «Пушистое Счастье» Татьяна Ткач.
В акимате города Актау на вопрос об отстреле животных посоветовали обратиться в управление сельского хозяйства Мангистауской области. Последние хранят молчание, впрочем, как и представители службы отстрела.
Ранее мажилисмен и бывший аким Актау Едил Жанбыршин предложил ввести обязательную эвтаназию для некоторых категорий животных. Зоозащитники общественного фонда «Шанс» намерены провести согласованный митинг, чтобы выразить свою позицию против принимаемых мер.
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