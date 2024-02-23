Министр энергетики о ситуации в Westoil: Одно из основных требований забастовщиков было решено

- Я всегда подчеркивал, что мы с большим уважением относимся к позиции этих работников, к транспортной компании, которая осуществляет сервисное обслуживание наших месторождений. Люди уже достаточно больших результатов добились в своей акции. Это нужно признать. Безусловно, проделана большая работа, принята программа по замене техники. Мы проработали с акционерами, достаточно тяжело переговоры шли. Мы добились, именно как министерство, принятия решения о том, что техника будет заменена в соответствующих корпоративных решениях. Одно из основных требований забастовщиков было решено, то есть техника будет меняться, - пояснил министр.

- «КазМунайГаз» и само предприятие готовы, в том числе рассматривать вопросы индексации заработных плат, исходя из возможностей, доходов предприятия. Готовы рассматривать различные вопросы, связанные с, предположим, обеспечением отдыха летнего детей, включением их в образовательную программу компаний. Но для этого нужно людям вернуться на работу, приступить к исполнению своих рабочих обязанностей. И эти переговоры провести уже в рамках законного поля. Есть решение судов, которые признали данную забастовку незаконной. Есть требования трудового законодательства. Почва для урегулирования данного конфликта есть, и мы призываем сотрудников компании Westoil приступить к своим служебным обязанностям, вступить в конструктивный диалог, как я уже говорил, либо через профсоюз, либо через инициативную группу, но уже изнутри предприятия, - добавил Алмасадам Саткалиев.

- С нашей стороны, в том числе и со стороны государственных органов, демонстрируется полная открытость, готовность к урегулированию данной ситуации по открытым конструктивным ключам, - заключил министр.