После прививки от гепатита А в одной из школ в Актау двум ученикам стало плохо

- В 16:33 поступил вызов на пульт «103». Поводом для вызова Скорой помощи стало плохое самочувствие двоих учеников после прививки. Вызывала классный руководитель. Школьникам делали вакцину от гепатита А. Детей доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе управления.



- Состояние у обоих удовлетворительное, на данный момент они направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Даны рекомендации. Родители в связи с улучшением состояния здоровья детей отказались от госпитализации, - отметили в медучреждении.



В управлении здравоохранения региона сообщили, что школьникам стало плохо после прививки.По данным медучреждения, школьники были осмотрены и находились под наблюдением врачей.Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А (ВГА). Вирус распространяется главным образом в результате употребления неинфицированным (и невакцинированным) лицом пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Это заболевание тесно связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов питания, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены.