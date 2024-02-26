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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 420

После прививки от гепатита А в одной из школ в Актау двум ученикам стало плохо

Инцидент произошел 23 февраля в специализированном IT-лицее в 11 микрорайоне. После прививки школьников доставили в детскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба управления здравоохранения региона.

Фото из открытых источников
В управлении здравоохранения региона сообщили, что школьникам стало плохо после прививки.

- В 16:33 поступил вызов на пульт «103». Поводом для вызова Скорой помощи стало плохое самочувствие двоих учеников после прививки. Вызывала классный руководитель. Школьникам делали вакцину от гепатита А. Детей доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе управления.


По данным медучреждения, школьники были осмотрены и находились под наблюдением врачей.

- Состояние у обоих удовлетворительное, на данный момент они направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Даны рекомендации. Родители в связи с улучшением состояния здоровья детей отказались от госпитализации, - отметили в медучреждении.


Для справки:

Гепатит А — это воспалительное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А (ВГА). Вирус распространяется главным образом в результате употребления неинфицированным (и невакцинированным) лицом пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Это заболевание тесно связано с некачественным водоснабжением или заражением продуктов питания, плохими санитарными условиями, несоблюдением правил личной гигиены.



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