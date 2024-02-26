Увеличить зарплату на 100%: сотрудники ТОО «Мобил Сервис Групп» прекратили забастовку в Мангистау

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В пресс-службе компании сообщили, что руководство и сотрудники пришли к единому соглашению.
- Работники 24 февраля вышли на работу и приступили к выполнению функциональных обязанностей, - сообщает ТОО «Мобил Сервис Групп».
Напомним, 22 января 2024 года в социальной сети появилось видеообращение сотрудников ТОО «Мобил Сервис Групп», в котором озвучен ряд требований работников предприятия. В частности, сотрудники требовали повышения заработной платы на 100%.
- Работники 24 февраля вышли на работу и приступили к выполнению функциональных обязанностей, - сообщает ТОО «Мобил Сервис Групп».
Напомним, 22 января 2024 года в социальной сети появилось видеообращение сотрудников ТОО «Мобил Сервис Групп», в котором озвучен ряд требований работников предприятия. В частности, сотрудники требовали повышения заработной платы на 100%.
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