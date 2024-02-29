"Ловит" или "не ловит": как работают базовые станции мобильной связи

Фото: Сергей Ким
Некоторые вещи в нашей жизни кажутся обыденным и само собой разумеющимся. Например, мобильная связь, качество которой мы, как правило, измеряем стандартами «ловит» и «не ловит», и не задумываемся, как вообще все это работает.
Мобильную связь и интернет нам обеспечивают телеком-операторы посредством базовых станций, которые устанавливаются во всех районах города. От зоны их покрытия зависит, «ловит» телефон в определенном месте или нет. Базовая станция – это один из основных узлов. Но есть и еще ряд моментов, которые могут влиять на качество связи.
Все базовые станции собираются в единую сеть трансмиссией, а с помощью специальной аппаратуры сигнал принимается и передается от абонента к интернет-серверу и обратно.
Как рассказали инженеры-связисты, в помещении, где находится оборудование, должна поддерживаться определенная температура, ведь ее перепады могут привести к отключениям аппаратуры. Также необходимы аккумуляторные батареи или даже дизельные генераторы, которые будут поддерживать работу станций в случае пропадания электроэнергии.
Устанавливают базовые станции в разных местах – на это влияет и нахождение населенного пункта, и ландшафт местности. Например, в жилом массиве станция может располагаться на крышах домов – это позволяет охватить сигналом всех жителей комплекса. В пригороде и поселках используют монополь – небольшую вышку 7-12 метров.
Если станцию ставят не на крыше, то необходимо антенно-мачтовое сооружение, которое «поднимет» ее на высоту. Правда, кроме предгорья – там высоты хватает для того, чтобы не устанавливать «вышку». В открытой местности, например, за городом, напротив, ставят высокую мачту, доходящую до 75 метров вверх – это обеспечивает более широкое покрытие и учитывает неровность ландшафта.
Базовая станция состоит из секторных антенн, как правило, трех. Они направлены в разные стороны – это позволяет добиться более широкого покрытия.
Когда абонент звонит кому-то или выходит в интернет, базовая станция связывается с другим телефоном или интернет-сервером и передает данные от одного устройства к другому. Если базовая станция далеко, то сигнал может быть слабым и это сказывается на скорости интернета или качестве звонка.
К слову, радиосигнал является одним из видов излучения, о котором любят заявлять так называемые радиофобы. Однако давайте разберемся, действительно ли нам нужна шапочка из фольги при нахождении близ станции или при разговоре по телефону?
На самом деле нет – базовые станции проходят строгую проверку в органах санитарно-эпидемиологического контроля и получают разрешительные документы, подтверждающие соответствие СанПиН.
Куда опаснее для человека обычные солнечные лучи, которые могут вызвать ожог или рентгеновское излучение, которое происходит при прохождении, к примеру, флюорографии. А базовая станция, установленная поблизости, не вреднее, чем обычная микроволновка – но ведь никто не отказывается от ее использования.
В Казахстане, кстати, уровень допустимого электромагнитного излучения от базовой станции 10 мкВт/кв.см. И это – один из самых строгих нормативов в мире. Для сравнения – в США допустимое значение доходит до 60 мкВт/кв.см, а в Швеции и вовсе эта цифра в 10 раз больше, чем у нас!
Установка базовой станции выполняется в несколько этапов: выбор места, подготовка разрешительных документов и, наконец, собственно монтаж.
Место для станции выбирают такое, где покрытие является наиболее слабым, и это логично – ведь если есть пробел, то его нужно устранить. Обязательно обращают внимание на то, чтобы станцию не прикрывал холм, чтобы она не находилась в низине или была как можно ближе к центру населенного пункта, чтобы максимально охватить сигналом жителей.
Кстати, сигнал может не пробиваться через бетон и сталь, поэтому в лифтах, подвалах и в глубине больших зданий сеть может не «ловить».
После того, как выбрано место, найден участок или здание, то начинается сбор документов, и это самый, пожалуй, сложный этап. Ведь для начала нужно запросить разрешение всех жильцов на установку, а зачастую, как говорят операторы, жители с трудом приходят к единому мнению. А если одобрение не получено, то и станцию установить невозможно.
После этого, при соблюдении всех санитарных норм выдается заключение, а затем и разрешение на эксплуатацию радиочастотного спектра. При установке антенно-мачтового сооружения необходимы дополнительные документы - архитектурно-планировочное задание и разрешение на строительство.
Как правило, сбор такого пакета документов – очень долгий процесс и занять он может от полугода до девяти месяцев. А небольшая корректировка местоположения станции влечет… получение разрешительных документов вновь.
Как видим, обеспечить нас связью, да еще и качественной, - дело не из легких. Но именно этому посвящена работа инженеров связи, которые день и ночь следят за тем, чтобы у нас «ловило».
Фото: Сергей Ким
Источник: NUR.KZ
Что такое базовая станция?
Мобильную связь и интернет нам обеспечивают телеком-операторы посредством базовых станций, которые устанавливаются во всех районах города. От зоны их покрытия зависит, «ловит» телефон в определенном месте или нет. Базовая станция – это один из основных узлов. Но есть и еще ряд моментов, которые могут влиять на качество связи.
Все базовые станции собираются в единую сеть трансмиссией, а с помощью специальной аппаратуры сигнал принимается и передается от абонента к интернет-серверу и обратно.
Как рассказали инженеры-связисты, в помещении, где находится оборудование, должна поддерживаться определенная температура, ведь ее перепады могут привести к отключениям аппаратуры. Также необходимы аккумуляторные батареи или даже дизельные генераторы, которые будут поддерживать работу станций в случае пропадания электроэнергии.
Где их ставят?
Устанавливают базовые станции в разных местах – на это влияет и нахождение населенного пункта, и ландшафт местности. Например, в жилом массиве станция может располагаться на крышах домов – это позволяет охватить сигналом всех жителей комплекса. В пригороде и поселках используют монополь – небольшую вышку 7-12 метров.
Если станцию ставят не на крыше, то необходимо антенно-мачтовое сооружение, которое «поднимет» ее на высоту. Правда, кроме предгорья – там высоты хватает для того, чтобы не устанавливать «вышку». В открытой местности, например, за городом, напротив, ставят высокую мачту, доходящую до 75 метров вверх – это обеспечивает более широкое покрытие и учитывает неровность ландшафта.
Базовая станция состоит из секторных антенн, как правило, трех. Они направлены в разные стороны – это позволяет добиться более широкого покрытия.
Когда абонент звонит кому-то или выходит в интернет, базовая станция связывается с другим телефоном или интернет-сервером и передает данные от одного устройства к другому. Если базовая станция далеко, то сигнал может быть слабым и это сказывается на скорости интернета или качестве звонка.
Нужна ли шапочка из фольги?
К слову, радиосигнал является одним из видов излучения, о котором любят заявлять так называемые радиофобы. Однако давайте разберемся, действительно ли нам нужна шапочка из фольги при нахождении близ станции или при разговоре по телефону?
На самом деле нет – базовые станции проходят строгую проверку в органах санитарно-эпидемиологического контроля и получают разрешительные документы, подтверждающие соответствие СанПиН.
Куда опаснее для человека обычные солнечные лучи, которые могут вызвать ожог или рентгеновское излучение, которое происходит при прохождении, к примеру, флюорографии. А базовая станция, установленная поблизости, не вреднее, чем обычная микроволновка – но ведь никто не отказывается от ее использования.
В Казахстане, кстати, уровень допустимого электромагнитного излучения от базовой станции 10 мкВт/кв.см. И это – один из самых строгих нормативов в мире. Для сравнения – в США допустимое значение доходит до 60 мкВт/кв.см, а в Швеции и вовсе эта цифра в 10 раз больше, чем у нас!
Установка базовой станции
Установка базовой станции выполняется в несколько этапов: выбор места, подготовка разрешительных документов и, наконец, собственно монтаж.
Место для станции выбирают такое, где покрытие является наиболее слабым, и это логично – ведь если есть пробел, то его нужно устранить. Обязательно обращают внимание на то, чтобы станцию не прикрывал холм, чтобы она не находилась в низине или была как можно ближе к центру населенного пункта, чтобы максимально охватить сигналом жителей.
Кстати, сигнал может не пробиваться через бетон и сталь, поэтому в лифтах, подвалах и в глубине больших зданий сеть может не «ловить».
После того, как выбрано место, найден участок или здание, то начинается сбор документов, и это самый, пожалуй, сложный этап. Ведь для начала нужно запросить разрешение всех жильцов на установку, а зачастую, как говорят операторы, жители с трудом приходят к единому мнению. А если одобрение не получено, то и станцию установить невозможно.
После этого, при соблюдении всех санитарных норм выдается заключение, а затем и разрешение на эксплуатацию радиочастотного спектра. При установке антенно-мачтового сооружения необходимы дополнительные документы - архитектурно-планировочное задание и разрешение на строительство.
Как правило, сбор такого пакета документов – очень долгий процесс и занять он может от полугода до девяти месяцев. А небольшая корректировка местоположения станции влечет… получение разрешительных документов вновь.
Как видим, обеспечить нас связью, да еще и качественной, - дело не из легких. Но именно этому посвящена работа инженеров связи, которые день и ночь следят за тем, чтобы у нас «ловило».
Фото: Сергей Ким
Источник: NUR.KZ