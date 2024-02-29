Когда круизный лайнер «Владимир Жириновский» повезет туристов в Актау

«Для того, чтобы теплоход на рынок вышел ярко, продуманы маршруты. Начнут с Каспийского моря, потому что по Каспийскому морю у нас еще круизов не было – и все прикаспийские государства мы хотим объединить в этом круизе», – рассказывала директор по развитию «Мостурфлота» Светлана Гончарова осенью 2023 года на выставке-конференции «Нева».

«Круизы будут разные – начинаем мы из Астрахани, заходим в Махачкалу, из Махачкалы прекрасная экскурсионная программа в Дербент ожидает туристов… Также Баку – красивый современный порт, который может уже сейчас принять теплоход такого проекта. Это, конечно, Иран – три порта имеют физические возможности принять этот теплоход, из одного из портов есть авиасообщение с Тегераном, лететь там всего один час, поэтому наших туристов ожидает еще и посещение Тегерана. Это Туркменистан – Туркменбаши, курортная зона, которая непременно будет интересна нашим туристам, осталось только договориться с Туркменистаном», – описывала перспективы Гончарова.

«В целях налаживания взаимодействия туристических компаний Мангистауской области с круизным туроператором «Мостурфлот», планирующим осуществление круизов по Каспийскому морю совместно с туроператорами Мангистауской области, разрабатываются туристские продукты», – сообщили «Курсиву» в акимате Актау.

