Когда круизный лайнер «Владимир Жириновский» повезет туристов в Актау

фото с сайта m.ok.ru
Круизный лайнер класса «река-море», который должен везти туристов в путешествие по прикаспийским странам, строят c 2016 года. План предполагал сдачу корабля в эксплуатацию в 2020 году, но сначала замена силовой установки, а затем поиск новых поставщиков внутреннего оборудования и отделки (иностранцы к тому времени с РФ уже не работали) сильно сдвинули сроки. «Мостурфлот», который будет оператором этого круизного теплохода, его до сих пор не получил, и на вопрос «Курсива», когда ожидает лайнер в составе своего флота, не ответил.
За семь лет круизный лайнер успел сменить название: несколько лет он фигурировал в информационных сообщениях о ходе строительства как «Петр Великий», однако в конце прошлого года председатель российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что называться лайнер будет «Владимир Жириновский». В начале февраля пресс-служба ЛДПР сообщила ТАСС, что оформление документов завершено и судно официально переименовали. В Актау теперь поплывет не «Петр Великий», а «Владимир Жириновский».
Четырехпалубный «Владимир Жириновский» может вместить 310 пассажиров и 121 члена экипажа. В нем будет 155 кают, почти все (143) с балконом, 12 кают – люкс-апартаменты.
Рассказ о портах, куда зайдет круизный лайнер, она закончила лаконично: «Ну и Актау – порт в Казахстане», не вдаваясь в подробности, чем туристов будут удивлять в этом городе.
На вопрос редакции, может ли порт Актау принять круизный лайнер, администрация города ответила, что «в рамках запуска круизного лайнера «Петр Великий» по линии АО «НК «Актауский морской торговый порт» проведена соответствующая подготовительная работа». О переименовании лайнера в Актау, похоже, еще не знают.
За семь лет круизный лайнер успел сменить название: несколько лет он фигурировал в информационных сообщениях о ходе строительства как «Петр Великий», однако в конце прошлого года председатель российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что называться лайнер будет «Владимир Жириновский». В начале февраля пресс-служба ЛДПР сообщила ТАСС, что оформление документов завершено и судно официально переименовали. В Актау теперь поплывет не «Петр Великий», а «Владимир Жириновский».
Четырехпалубный «Владимир Жириновский» может вместить 310 пассажиров и 121 члена экипажа. В нем будет 155 кают, почти все (143) с балконом, 12 кают – люкс-апартаменты.
«Для того, чтобы теплоход на рынок вышел ярко, продуманы маршруты. Начнут с Каспийского моря, потому что по Каспийскому морю у нас еще круизов не было – и все прикаспийские государства мы хотим объединить в этом круизе», – рассказывала директор по развитию «Мостурфлота» Светлана Гончарова осенью 2023 года на выставке-конференции «Нева».
«Круизы будут разные – начинаем мы из Астрахани, заходим в Махачкалу, из Махачкалы прекрасная экскурсионная программа в Дербент ожидает туристов… Также Баку – красивый современный порт, который может уже сейчас принять теплоход такого проекта. Это, конечно, Иран – три порта имеют физические возможности принять этот теплоход, из одного из портов есть авиасообщение с Тегераном, лететь там всего один час, поэтому наших туристов ожидает еще и посещение Тегерана. Это Туркменистан – Туркменбаши, курортная зона, которая непременно будет интересна нашим туристам, осталось только договориться с Туркменистаном», – описывала перспективы Гончарова.
Рассказ о портах, куда зайдет круизный лайнер, она закончила лаконично: «Ну и Актау – порт в Казахстане», не вдаваясь в подробности, чем туристов будут удивлять в этом городе.
«В целях налаживания взаимодействия туристических компаний Мангистауской области с круизным туроператором «Мостурфлот», планирующим осуществление круизов по Каспийскому морю совместно с туроператорами Мангистауской области, разрабатываются туристские продукты», – сообщили «Курсиву» в акимате Актау.
На вопрос редакции, может ли порт Актау принять круизный лайнер, администрация города ответила, что «в рамках запуска круизного лайнера «Петр Великий» по линии АО «НК «Актауский морской торговый порт» проведена соответствующая подготовительная работа». О переименовании лайнера в Актау, похоже, еще не знают.
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