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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 382

Обналичивать деньги стали значительно больше в Мангистау

Более 71 миллиарда тенге сняли с карт жители Мангистау в январе 2024 года. Доля обналичиваний в обороте по картам выросла впервые за много лет и потеснила «безнал», подсчитал проект по мониторингу экономики Казахстана.

Фото ranking.kz
С января по декабрь 2023 года на территории страны с использованием платёжных карточек, выпущенных казахстанскими и иностранными эмитентами, обналичили 22,9 триллиона тенге - на 5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Доля выдачи наличных от оборота по платёжным картам за год сократилась с 17,5% до 13,8%.

При этом в январе текущего года доля выдачи наличных от оборота по картам составила 15,1%, против 14,7% в январе 2023 года. Это первое увеличение показателя за много лет. Объём выдачи наличных денег на территории Казахстана вырос сразу на 18,3%, достигнув 1,8 триллиона тенге.

На рост доли обналичивания денежных средств повлиял мониторинг банковских переводов. Так, председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отметил, что количество переводов внутри банков в январе 2024 года сократилось на 30% - люди начали так активно обналичивать деньги, что пришлось по некоторым точкам увеличить подкрепление наличной валютой.

Среди регионов в январе 2024 года доля снятий наличных денег от оборота по платёжным картам варьировалась от 9,4% в Алматы до 31,2% в Северо-Казахстанской области. Наибольшие объёмы снятия наличных средств пришлись на мегаполисы - Алматы (534,9 миллиарда тенге), Астану (189,5 миллиарда тенге) и Шымкент (147,2 миллиарда тенге). Значительные показатели также были зафиксированы в Карагандинской (100,4 миллиарда тенге), Жамбылской (75,7 миллиарда тенге) и Мангистауской (71,5 миллиарда тенге) областях.

Наименьшие объёмы обналичивания пришлись на Улытаускую (20,9 миллиарда тенге), Северо-Казахстанскую (31,6 миллиарда тенге) и Алматинскую (36,9 миллиарда тенге) области.

Обналичивать деньги стали значительно больше в Мангистау


Количество банкоматов в Казахстане на конец декабря 2023 года составило 12,6 тысячи - на 2,1% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что до этого два года подряд количество банкоматов оставалось на уровне 12,4 тысячи устройств.

Преобладают банкоматы с функцией приёма и выдачи наличных денег, их число за год выросло с семи до 7,7 тысячи. Количество банкоматов только с функцией выдачи наличных денег сократилось на 7,4%, до пяти тысяч.



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