Директор ТОО «АМЗ» Виктор Чекашов ушел из жизни в Актау

Виктор Чекашов родился 24 мая 1958 года. Свою трудовую деятельность начал в 1979 году слесарем-ремонтником, дизельщиком-мотористом астраханского управления буровых работ.Далее судьба его направила на месторождение Узень. Стремительно взбираясь по карьерной лестнице, он стал директором Актауского машиностроительного комплекса.За два месяца до кончины Виктору Чекашову была сделана операция на сердце, после которой он впал в кому и так из нее и не вышел.