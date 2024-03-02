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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 598

Директор ТОО «АМЗ» Виктор Чекашов ушел из жизни в Актау

Как стало известно, на 66-ом году жизни скончался директор ТОО «АМЗ» Виктор Чекашов. Об этом сообщили коллеги ушедшего из жизни руководителя Актауского машиностроительного завода.

Виктор Чекашов. Фото «Озенмунайгаз»
Виктор Чекашов родился 24 мая 1958 года. Свою трудовую деятельность начал в 1979 году слесарем-ремонтником, дизельщиком-мотористом астраханского управления буровых работ.

Далее судьба его направила на месторождение Узень. Стремительно взбираясь по карьерной лестнице, он стал директором Актауского машиностроительного комплекса.

За два месяца до кончины Виктору Чекашову была сделана операция на сердце, после которой он впал в кому и так из нее и не вышел.

Прощание с Виктором Чекашовым будет проходить в это воскресенье, 3 марта, в 10:00 на территории ТОО «АМЗ», а в 12:00 - на кладбище в 28 микрорайоне. После, в 13:30, пройдет поминальный обед в кафе «Глобус», на втором этаже.

Директор ТОО «АМЗ» Виктор Чекашов ушел из жизни в Актау



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