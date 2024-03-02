Антилидером по росту цен на молоко оказался Мангистау

В январе этого года стоимость на молочные продукты в стране поднялась на 0,5% за месяц и на 10,4% за год. В том числе, питьевое молоко подорожало в годовой динамике на 14,4%, консервированное молоко - на 13,9%, кисломолочные продукты - на 9,9%. Йогурт вырос в цене на 6% за год, кефир 2,5% жирности - на 11,9%, сметана - на 9,7%, творог 5%–9% жирности - на 9,2%, твёрдый сыр - на 4,8%.В региональном разрезе наибольшее удорожание в секторе наблюдалось в Улытауской области: на 18,1%. Среди антилидеров также оказались: Западно-Казахстанская (на 17,8%) и Мангистауская (на 15,4%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Шымкенте: на 2,5%.