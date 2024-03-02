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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 339

Антилидером по росту цен на молоко оказался Мангистау

В Казахстане за год цены на молочные продукты выросли на 10,4%, в Мангистау - на 15,4%. Регион вошел в число антилидеров по росту цен, сообщает проект по мониторингу экономики Казахстана Ranking.kz.

Фото с сайта pixabay
В январе этого года стоимость на молочные продукты в стране поднялась на 0,5% за месяц и на 10,4% за год. В том числе, питьевое молоко подорожало в годовой динамике на 14,4%, консервированное молоко - на 13,9%, кисломолочные продукты - на 9,9%. Йогурт вырос в цене на 6% за год, кефир 2,5% жирности - на 11,9%, сметана - на 9,7%, творог 5%–9% жирности - на 9,2%, твёрдый сыр - на 4,8%.

В региональном разрезе наибольшее удорожание в секторе наблюдалось в Улытауской области: на 18,1%. Среди антилидеров также оказались: Западно-Казахстанская (на 17,8%) и Мангистауская (на 15,4%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Шымкенте: на 2,5%.

Антилидером по росту цен на молоко оказался Мангистау



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Комментарии ( 2 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 17:04
А что разве есть в продаже натуральное молоко пока на полках только один суррогат не понятно из чего произведенный это пойло даже не прокисает в тепле оно гниет. Попробуйте из такого молока сделать простоквашу.
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 16:38
Не понимаю разве антилидер не тот что в хвосте? И получается что Мангистау один из лидеров по росту находясь в верхней строчке а Шымкент как раз таки антилидер находясь в самом хвосте по приросту цен.
 
 

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