Очередная преграда для проезда «Скорой»: у жилого комплекса в Актау установили ворота и шлагбаум

- Еще придется искать охрану, которой вообще нет рядом, чтобы открыли ворота, - обратились жители ЖК.

По словам жителей ЖК «Гринпарк», если раньше на территории жилого комплекса проезд затрудняла хаотичная парковка машин, то теперь автовладельцы стали и вовсе парковать свои машины прямо перед воротами. Это, по словам соседей, создало новую преграду для проезда Скорой помощи, а также других спецслужб.Ранее уже поступала жалоба от жильцов «Гринпарка», которые заявляли, что Скорая помощь не может проехать в их ЖК из-за припаркованных машин.