Мангистау вошел в число регионов с наименьшим объемом инвестиций в строительство автомобильных дорог

За прошлый год в стране ввели в эксплуатацию почти 359 километров автомобильных дорог общего пользования республиканского значения.За январь-декабрь 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере строительства автомобильных дорог достигли 47,8 миллиарда тенге - сразу на 63,6% больше, чем годом ранее.Непосредственно инвестиции в секторе организации строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации, платного движения на автомобильных дорогах (участках) общего пользования международного и республиканского значения, а также их текущего ремонта и содержания выросли на 44,5%, до 34,2 миллиарда тенге, а в сегменте строительства дорог и автомагистралей - в 2,5 раза, до 13,5 миллиарда тенге.Для сравнения: в аналогичном периоде 2022 года инвестиции в основной капитал в сфере строительства автомобильных дорог составили 29,2 миллиарда тенге.В региональном разрезе больше всего инвестиций в секторе пришлось на Абайскую область: 17,4 миллиарда тенге - сразу на 53,4% больше, чем годом ранее.На второй и третьей строчках расположились: Астана (13,1 миллиарда тенге, годовой рост - в 2,2 раза) и Алматы (3,5 миллиарда тенге, годовой рост - в 4,1 раза). В пятёрку лидирующих регионов также вошли: Костанайская (2,2 миллиарда тенге) и Алматинская (1,9 миллиарда тенге) области.Наименьшие объёмы инвестиций в основной капитал в сфере строительства автомобильных дорог были зафиксированы в Акмолинской, Атырауской и Мангистауской областях (75,4 миллиона тенге).Отдельные дороги не ремонтировались в Казахстане по 20 лет, именно такие участки весной оказываются в ужасном состоянии и попадают на видео автовладельцев. При этом выделенные из бюджета в 2024 году деньги главным образом планируется направить на завершение долгостроев.