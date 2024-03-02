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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:51

Просмотров: 95

Каким раком чаще всего болеют в Мангистау

В регионе наблюдается рост онкологических заболеваний, сообщает центр общественных коммуникаций Мангистау, ссылаясь на данные областного онкологического диспансера.

фото центра общественных коммуникаций
Рак остается ведущей областью исследований ученых в мире и Казахстане. Для своевременного выявления болезни предусмотрен скрининг, который выявляет заболевание на ранней стадии, что позволяет предотвратить его развитие и даже спасти жизнь. Центр общественных коммуникаций Мангистауской области попробовал сравнить стоимость лечения рака в Казахстане и за рубежом.

Каким раком чаще всего болеют мангистаусцы?


Самое распространённое онкологическое заболевание в нашем регионе – рак молочной железы (129 случаев). На втором месте стоит рак шейки матки (70) и на третьем - колоректальный рак (95).

Сколько мангистаусцев болеют раком?


В 2023 году на онкологическом учёте в Мангистауской области состоят 5,5 тысячи пациентов.

Какой скрининг проводят в Мангистау?


Для жителей Мангистауской области бесплатно проводится три вида онкологических скринингов, которые доступны в поликлиниках:

▪️Скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, один раз в два года).
▪️Скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, один раз в четыре года).
▪️Скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, один раз в два года).

Для прохождения скрининга необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства.

Сколько стоит химиотерапия при лечении рака в разных странах?


Лечиться за рубежом в целом намного дороже, чем в Казахстане, отмечают в центре общественных коммуникаций. В Германии минимальная стоимость лечения составляет от 1040 долларов США, в Израиле - от 620 долларов США, в Турции - от 600 долларов США, в Испании - от 520 долларов США, в Южной Кореи - от 540 долларов США, на Украине - от 520 долларов США, в Америке же - аж от 6 464 долларов США.

По данным сайта ru.bookimed.com, цены представлены на 2024 год.

Казахстанские врачи говорят, что протокол лечения для пациентов с онкологией у нас в стране остается неизменным.

- Лечение злокачественных опухолей ведется в соответствии с едиными международными протоколами по всему миру. Пациенты получают одинаковое лечение как в Казахстане, так и за рубежом, благодаря существующему единому стандарту лечения. Новое оборудование, хоть и сначала появляется за рубежом, впоследствии доступно и у нас. Сегодня нет необходимости ехать за границу для лечения, так как у нас есть аналогичное оборудование. Созданы все условия для проведения клинических и диагностических исследований, включая лаборатории для различных анализов и возможность бесплатного прохождения дорогостоящих процедур диагностики. В рамках медицинской системы через «Онкопрограмму» услуги доступны в каждой поликлинике. Хотя за границей могут обещать многое, это часто просто реклама, направленная на извлечение прибыли. Не стоит терять драгоценное время и деньги на поездки, особенно, если болезнь уже слишком продвинулась, - говорит заведующий отделением торакальной и абдоминальной хирургии, и заместитель директора областного онкологического диспансера Ерхан Абитаев.



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