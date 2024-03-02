Каким раком чаще всего болеют в Мангистау

Каким раком чаще всего болеют мангистаусцы?

Сколько мангистаусцев болеют раком?

Какой скрининг проводят в Мангистау?

Сколько стоит химиотерапия при лечении рака в разных странах?

- Лечение злокачественных опухолей ведется в соответствии с едиными международными протоколами по всему миру. Пациенты получают одинаковое лечение как в Казахстане, так и за рубежом, благодаря существующему единому стандарту лечения. Новое оборудование, хоть и сначала появляется за рубежом, впоследствии доступно и у нас. Сегодня нет необходимости ехать за границу для лечения, так как у нас есть аналогичное оборудование. Созданы все условия для проведения клинических и диагностических исследований, включая лаборатории для различных анализов и возможность бесплатного прохождения дорогостоящих процедур диагностики. В рамках медицинской системы через «Онкопрограмму» услуги доступны в каждой поликлинике. Хотя за границей могут обещать многое, это часто просто реклама, направленная на извлечение прибыли. Не стоит терять драгоценное время и деньги на поездки, особенно, если болезнь уже слишком продвинулась, - говорит заведующий отделением торакальной и абдоминальной хирургии, и заместитель директора областного онкологического диспансера Ерхан Абитаев.

Рак остается ведущей областью исследований ученых в мире и Казахстане. Для своевременного выявления болезни предусмотрен скрининг, который выявляет заболевание на ранней стадии, что позволяет предотвратить его развитие и даже спасти жизнь. Центр общественных коммуникаций Мангистауской области попробовал сравнить стоимость лечения рака в Казахстане и за рубежом.Самое распространённое онкологическое заболевание в нашем регионе – рак молочной железы (129 случаев). На втором месте стоит рак шейки матки (70) и на третьем - колоректальный рак (95).В 2023 году на онкологическом учёте в Мангистауской области состоят 5,5 тысячи пациентов.Для жителей Мангистауской области бесплатно проводится три вида онкологических скринингов, которые доступны в поликлиниках:▪️Скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, один раз в два года).▪️Скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, один раз в четыре года).▪️Скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, один раз в два года).Для прохождения скрининга необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства.Лечиться за рубежом в целом намного дороже, чем в Казахстане, отмечают в центре общественных коммуникаций.Казахстанские врачи говорят, что протокол лечения для пациентов с онкологией у нас в стране остается неизменным.