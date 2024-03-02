«Ремонта на автостоянке не было»: зоозащитники обвинили акимат Актау в обмане

- Просим принять меры к заместителю акима Актау Сали Нуртасу. Данный чиновник ввел нас в заблуждение осознанно, лишив, тем самым, наш фонд и общественность города в выражении своих гражданских требований. Мы считаем, что данный чиновник дискредитирует власть. Мы также просим место для проведения митинга в ближайшее свободное время, - обратился к местным властям в социальных сетях общественный фонд «Шанс».

Причиной отказа в проведении волонтерами мирного митинга, по официальной версии акимата, стали запланированные на 2 марта строительно-монтажные работы на территории автостоянки в поселке Приморский. Зоозащитники хотели убедиться в том, что территория, действительно, будет занята спецтехникой и с 11:00 до 13:00 находились там, однако, никаких работ они там не застали.Напомним, зоозащитникам отказали в проведении мирного митинга в Актау. Волонтеры намеревались на нем высказаться против предложенной депутатом эвтаназии для животных, а также ситуации с отстрелом и поджогом трупов собак в пригороде Актау.