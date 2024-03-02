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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:04

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«Ремонта на автостоянке не было»: зоозащитники обвинили акимат Актау в обмане

В общественном фонде «Шанс» сообщили, что обещанных заместителем акима Актау строительно-монтажных работ на парковке в Приморском, где волонтеры хотели провести мирный митинг 2 марта не было. Зоозащитники считают, что их намерено ввели в заблуждение и никакой ремонт там и вовсе не планировался.

Фото из архива Lada.kz
Причиной отказа в проведении волонтерами мирного митинга, по официальной версии акимата, стали запланированные на 2 марта строительно-монтажные работы на территории автостоянки в поселке Приморский. Зоозащитники хотели убедиться в том, что территория, действительно, будет занята спецтехникой и с 11:00 до 13:00 находились там, однако, никаких работ они там не застали.

«Ремонта на автостоянке не было»: зоозащитники обвинили акимат Актау в обмане


- Просим принять меры к заместителю акима Актау Сали Нуртасу. Данный чиновник ввел нас в заблуждение осознанно, лишив, тем самым, наш фонд и общественность города в выражении своих гражданских требований. Мы считаем, что данный чиновник дискредитирует власть. Мы также просим место для проведения митинга в ближайшее свободное время, - обратился к местным властям в социальных сетях общественный фонд «Шанс».




Напомним, зоозащитникам отказали в проведении мирного митинга в Актау. Волонтеры намеревались на нем высказаться против предложенной депутатом эвтаназии для животных, а также ситуации с отстрелом и поджогом трупов собак в пригороде Актау.



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