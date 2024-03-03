Автобусную остановку оборудовали в 9 микрорайоне Актау

«Некоторые места остановок в 2023 году предоставили индивидуальным предпринимателям для оснащения их коммерческими объектами. Согласно условиям конкурса, бизнесмены, получившие такое разрешение, должны дополнительно построить одну социальную остановку. Данный павильон устанавливается за счет индивидуального предпринимателя, получившего такое обязательство», - пояснили в отделе.

Как сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, работы провели в феврале.В акимате добавили, что в ближайшее время на конструкцию поставят стекла.