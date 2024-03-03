Расписание поездов поменялось в Мангистау

С железнодорожной станции Мангистау по четным числам в 19:51 отправляется поезд в Семей. Обратный «рейс» также по четным числам в 08:50.



Ежедневно отходит поезд в Алматы в 10:00 и обратно в 06:44.



Поезд Мангистау-Актобе отправляется ежедневно в 15:40, обратно в 18:42.



Из Мангистау каждый день в 13:47 едет поезд в Атырау. Обратно также на ежедневной основе - в 09:27.



Мангистау-Орал отходит в 20:50 по четным числам. Обратно поезд следует в 14:20 аналогично по четным числам.



Мангистау-Бейнеу передвигается ежедневно в 22:15. Бейнеу-Мангистау – каждый день в 06:11.