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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:12

Просмотров: 607

Дорожную разметку начали обновлять в Актау

Обновление дорожной разметки и пешеходных полос проводится на центральных автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото предоставили в городском акимате
По словам специалистов, данные работы будут проводиться в первую очередь на центральных автомобильных дорогах.

- В прошлом году подрядная компания обновила более 33 000 квадратных метров дорожной разметки в соответствии с утвержденной схемой. В этом году планируется провести покраску 36 000 квадратных метров дорожной разметки и пешеходных дорожек, - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.


Данные работы чиновники планируют завершить до октября этого года.

Дорожную разметку начали обновлять в Актау



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Комментарии ( 2 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 14:35
Космос, понять можно, когда есть чем
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 14:15
Сппсибо конечно, но грамотные руководители подобные работы организовывают и проводят в часы наименьшего трафика, т.е. ночью, когда никто никому не мешает. Таким образом обстановка на дороге не усложняется, причём умышленно. Это так сложно понять?
Хотя...
 
 

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