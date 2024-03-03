Дорожную разметку начали обновлять в Актау

- В прошлом году подрядная компания обновила более 33 000 квадратных метров дорожной разметки в соответствии с утвержденной схемой. В этом году планируется провести покраску 36 000 квадратных метров дорожной разметки и пешеходных дорожек, - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Асхат Нурмухан.

По словам специалистов, данные работы будут проводиться в первую очередь на центральных автомобильных дорогах.