Стрельба в Курыке: пострадавшего выписали из больницы

Фото из архива Lada.kz
По данным медучреждения, на текущий момент жизни молодого человека ничего не угрожает.
Напомним, 2 января в селе Курык огнестрельное ранение получил 21-летний парень. Пострадавшего доставили в Каракиянскую районную больницу, однако из-за характера травм было решено перенаправить его в региональную больницу.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления.
- Пациент находится в хорошем состоянии. Его выписали из больницы вчера, 4 марта, - сообщили в МОМБ.
Напомним, 2 января в селе Курык огнестрельное ранение получил 21-летний парень. Пострадавшего доставили в Каракиянскую районную больницу, однако из-за характера травм было решено перенаправить его в региональную больницу.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления.
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