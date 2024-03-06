Где в Актау будут проводить ямочный ремонт дорог

- По городу ямочный ремонт начался 1 марта. Сначала работники компании проводят ямочный ремонт автомобильных дорог, на которые поступило много жалоб со стороны жителей. В частности, сотрудниками ведутся работы по подготовке ям к асфальтированию на автомобильных дорогах №7, №14 и №22. Приносим извинения жителям города за причиненные неудобства, - сказал директор ТОО «Компания Строй Инвест 2020» Айбек Ерболеков.

Список мест, где планируется провести ремонт ям на дорогах, предоставили в акимате Актау.В акимате Актау сообщили, что в настоящее время подрядная компания проводит работы по подготовке к асфальтированию автомобильных дорог №7, №14 и №22.Согласно дефектному акту, подготовленному отделом пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау, в настоящее время выявлено 44 земельных участка, требующих ямочного ремонта. Площадь этих участков составляет 217 квадратных метров. По мнению специалистов, это не последние данные. В случае обнаружения ям на автомобильных дорогах подрядная компания будет проводить ямочный ремонт и на этих местах.Ранее сообщалось, что более 283 миллионов тенге потратит акимат на проведение ямочного ремонта в Актау.