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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 399

Почти два миллиарда тенге выделяют на озеленение Жанаозена

В настоящее время проводится конкурс.

Фото из архива Lada.kz
На сайте государственных закупок РК сообщается, что заказчиком является Жанаозенский городской отдел ЖКХ и жилищной инспекции. На озеленительные работы выделяется 1 725 055 019 тенге.

Компания-победитель обязуется оказывать услуги по озеленению, благоустройству с 1 марта 2024 года до 31 октября 2026 года по улицам Косулак, Бейбітшілік, Мангистау, Кашаган, Сатпаева, Дружба, Абая, а также парков Независимости, Жалын, Буровиков, Славы, Ветеранов Афганской войны и сквер мечети Абиш-Кожа.

По документации предусмотрена высадка 9925 деревьев, 2566 погонных метров кустарников, 38 775 квадратных метров газона и 3543 розы.

До окончания приема заявок осталось четыре дня.



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